Готовившему взрыв Крымского моста американцу грозит тюрьма
Преступление, совершенное Роганом, описывает статья 205-я Уголовного кодекса России, пояснили в Следственном комитете. Как сообщили в ведомстве, уже назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза текста американца, опубликованного в интернет-журнале Washington Examiner. А в отношении редактора издания, допустившего подобную публикацию, проводится доследственная проверка.
Том Роган в своей статье "Украине нужно взорвать Крымский мост Путина" призывает ни много ни мало бомбить "стройку века". Он уверен, что самолеты украинских ВВС смогут справиться с этой задачей, сведя к минимуму число жертв среди передвигающихся по путепроводу людей: надо лишь разрушить элементы конструкции, уверен автор. При этом журналист не исключает, что такой шаг спровоцирует ответные меры со стороны России и развяжет полноценную войну, пишет РИА ФАН.
Скандальный материал прокомментировали в посольстве России в США. Там заявили, что свобода слова "не может служить оправданием призыва к терактам и убийствам". В свою очередь исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков назвал статью "уродливым проявлением журналистики", а идеи ее автора – безумием. В Кремле уверены, что на подобные публикации должны обратить внимание правоохранительные органы США.
Принимаю первые машины. Самый долгожданный момент последних трёх лет! #крымскиймост pic.twitter.com/5N6vlxZnuc— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 16 мая 2018 г.
Открытие Крымского моста состоялось 15 мая. В церемонии принял участие Владимир Путин. Президент сам сел за руль КамАЗа и одним из первых проехал по мосту.
В Киеве ожидаемо закатили истерику. Президент Украины Петр Порошенко назвал событие "очередным свидетельством пренебрежения международным правом". А в Министерстве инфраструктуры Незалежной подсчитали убытки от строительства путепровода. По словам главы ведомства Владимира Омеляна, они составляют около 1,2 миллиарда рублей в год.
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