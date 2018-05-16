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Общество

Крымский мост вызвал восхищение на Западе

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Открытие движения по путепроводу, соединяющему Крым с материковой частью России, ожидаемо не могло остаться незамеченным в западных странах. Точно такой же ожидаемой была и реакция ряда местных средств массовой информации на это событие, которого с нетерпением ждали крымчане и многие жители других регионов. Американские и европейские СМИ в связи с запуском движения по мосту непременно напоминали об антироссийских санкциях и были скупы на положительные эмоции. Однако читатели изданий демонстративный пессимизм журналистов не разделяют и восхищаются успехами России.
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Американская CNN в публикации о запуске движения по путепроводу пишет в своем фирменном антироссийском стиле. И хотя телекомпания констатирует, что открытие моста "знаменует собой физическое воссоединение Крыма с российским материком", называет его "символом международной изоляции России". При этом СМИ не забывает напомнить, что санкции в отношении нашей страны остаются в силе и даже расширяются. Правда, признается в итоге CNN, это не повлияло на планы строительства моста в Крым, которое "стало основным приоритетом для правительства Путина".

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Английская Daily Mail почему-то решила акцентировать внимание читателей на фразе российского лидера о том, что "еще при царе-батюшке" граждане мечтали о переправе. Журналисты издания назвали заявление Владимира Путина о реализации давних планов "хвастовством", чем вызвали недовольство читателей, которые на самом деле восхищены российским успехом.

  • "Отлично проделанная работа! Теперь Крым будет процветать!" – написал пользователь Aussienell из Сиднея.
  • "Инженерные работы в таком грандиозном масштабе являются крупным достижением и должны быть отмечены", – вторит ему британский пользователь jay_speaks
  • "Вишенка на крымском торте для России. Потрясающие усилия, учитывая западный милитаризм", – считает еще один британец под ником Privatei5i
  • "Еще один день – еще одна победа Путина. Я начал привыкать к этому", – заключает CitizenN1, живущий в Сочи

Еще одно британское издание Mirror также написало про мост Путина – "мечту царей и Сталина", обратив внимание на то, что российский лидер лично возглавлял колонну грузовиков во время официального открытия моста. Проект, стоимость которого достигает 2,75 миллиарда фунтов стерлингов, привел к волне санкций со стороны ЕС и США, напоминает СМИ, но все равно был завершен и открыт президентом России. "Какой великий человек!" – восхищается главой российского государства пользователь essexliveiscrap.

Мимо такого события не смогло пройти и агентство Reuters. Разумеется, что новость подается также в нужном ключе. Агентство напоминает, что грандиозное инженерное сооружение в России часто называют еще и "мостом Путина", и тут же утверждает, что строительство путепровода в Крым показывает пренебрежение международным правом. Все это журналисты издания подкрепляют цитатой президента Украины Петра Порошенко, которой почему-то называет открытие "особенно циничным" из-за того, что оно "происходит накануне годовщины депортации крымскотатарского народа режимом Сталина". Логику такого сравнения сложно понять, но СМИ не балует западного читателя объяснениями, в чем заключается циничность улучшения жизни крымчан.

Фото: www.most.life

На фоне своих коллег французская Le Monde рассказал о событии вполне нейтрально, сообщив лишь о факте открытия крупнейшего моста в Европе, на который, как подсчитали журналисты, было потрачено три миллиарда долларов. При этом, издание называет путепровод "мегаструктурой, которая отвечает как практическим, так и геополитическим потребностям". Читатели интернет-версии газеты были более эмоциональны в оценке произошедшего, спроецировав событие на действующие антироссийские санкции.

"К счастью, санкции поставили российскую экономику на колени, парализуя ее технологии! – иронизирует пользователь Alain Salandre. - Именно в этой же газете я несколько раз читал, что это (строительство Крымского моста – Прим. ред.) невозможно. Независимо от того, что мы думаем о России, настало время признать, что высокомерная политика "санкций" глупа и контрпродуктивна".

Фото: www.most.life

На фоне российских успехов Fabien Nony обращает внимание на то, что во Франции "для строительства наименьшей трамвайной линии требуется 10 лет", из чего делает вывод, что "такой проект, как этот, мы не смеем вообразить". В заключение он также напоминает об антироссийских санкциях: "Давайте будем красивыми игроками и, таким образом, приветствуем спектакль, который также является прекрасным дополнением к украинскому правительству, которое утверждает, что Крым принадлежит ему ... но также к политическим неумелым санкциям правительств западных стран (большая их часть в равной степени признает свою глупость, но никто не осмеливается их снять)".

Напомним, движение по Крымскому мосту было открыто 15 мая. Первым за рулем КамАЗа по нему проехал российский лидер Владимир Путин. Сегодня рано утром путепровод был открыт для всех автомобилистов и мотоциклистов. Только за час им воспользовались около тысячи человек, которые двигались в обоих направлениях. Сдача этого сложнейшего инженерного объекта была запланирована лишь на декабрь текущего года, однако строители смогли завершить работы раньше установленного срока. Мост стал самым протяженным в нашей стране – его длина составляет около 19 километров.

Иллюстрация: www.most.life
Автор: Дмитрий Куклин16 мая 2018, 13:01
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Как Путин открыл Крымский мост

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