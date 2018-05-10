Крымский мост отказались запускать без Путина

Торжественная церемония открытия Крымского моста пройдет с участием Владимира Путина. Ее дата уже известна, но с оговорками: все зависит от графика президента России.

Движение по мосту через Керченский пролив, скорее всего, откроют 15 мая. Если Владимир Путин в этот день окажется занят, то церемонию перенесут на день. В любом случае, глава государства будет присутствовать, сообщили близкие к Кремлю источники.

Строители завершили "стройку века" на полгода раньше намеченного срока. 19 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первые машины проедут по мосту уже через несколько недель. О том, что движение запустят во второй половине мая, говорили и другие официальные лица. Автомобильная часть моста была полностью готова еще в конце апреля.

Точная дата церемонии не называлась. Звучали предложения приурочить ее к 9 Мая, однако позже от идеи совместить открытие моста с празднованием Дня Победы отказались. Теперь же все зависит от графика Владимира Путина.

14 мая президент России примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. А 18 мая там же, в Сочи, Владимир Путин примет для переговоров канцлера Германии Ангелу Меркель. В дальнейших планах главы государства – участие в Петербургском экономическом форуме. Путем несложным вычислений можно понять, что даты 15-16 мая представляются оптимальными для участия президента в открытии моста через Керченский пролив – тем более, учитывая небольшое расстояние между Сочи и Крымом, приводит слова источников "Газета.ru".

Издание напоминает, что в мае по мосту разрешат ездить только автобусам и легковым автомобилям. Грузовикам откроют движение только после окончания курортного сезона, в октябре. А железнодорожная часть моста откроется к концу 2019 года.