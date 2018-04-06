"Убрали важных свидетелей": Захарову ошарашили два трупа в доме Скрипаля
"Оказалось, что домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет. Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток – "убрали важных свидетелей". А на самом деле, это действительно "важные свидетели" , раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Захарова на своей странице в соцсети .
Представитель российского МИДа отметила, что, по данным британской газеты, морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома. "То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом", – удивилась она.
Ошарашена Захарова и тем, как поступили с выжившим котом. "Якобы его (правда никто не знает на какой день) доставили в ту самую лабораторию Портон-Дауна, а потом... усыпили. Почему усыпили? Ответ – потому что кот был "в стрессовом состоянии", так как его тоже "не заметили" при обыске. Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика?!" – возмутилась представитель МИДа.
Не увидела Захарова и смысла в уничтожении трупов животных. "Морских свинок и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом. А теперь самое интересное в этой истории с питомцами. По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения", – добавила она.
В заключение Захарова напомнила, что Великобритания проводила эксперименты с ядами именно на домашних животных, пишет "Газета.ru". "Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных). Чем дальше, тем страшнее открывается картина", – резюмировала она.
Как писали Dni.Ru, представители британской власти вскрыли дверь дома Скрипалей. В жилище были найдены мертвые животные. Две морские свинки умерли в муках. Животные, оставшись без воды, медленно погибали в клетках. Они не могли выбраться на волю.
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