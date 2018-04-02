Эрдоган оскорбил христиан молитвой в православном соборе

Реджеп Эрдоган разозлил христиан. Президент Турции прочитал строки Корана в соборе Святой Софии.



Сложным и волнительным назвал свое выступление в "святом месте" турецкий лидер. Эрдоган произнес речь на открытии фестиваля искусств. Церемония прошла в соборе Святой Софии (Айя-София) – храме в Стамбуле, в котором сегодня расположен музей. Президент Турции продекламировал первые строки Корана – как пояснил турецкий лидер, "в честь душ тех, кто оставил нам в наследство здание собора, особенно завоевателей Стамбула".

В наши дни собор Святой Софии – музей, памятник византийского зодчества, включенный в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это также символ сосуществования различных религий. Храм был захвачен турками в середине XV века, во время османского завоевания Константинополя, и до 1935 года в здании располагалась мечеть.

В 2015 году впервые за 85 лет мусульманский священник прочитал внутри здания молитву из Корана. В следующем году эти чтения продолжились во время священного месяца Рамадана.



По данным британской The Independent, выступление турецкого лидера особенно возмутило Грецию. В этой стране 98% населения исповедуют православие. Афины выступили против религиозных высказываний Эрдогана на территории бывшего христианского храма. Кроме того, греческие власти указали на нынешний светский статус сооружения и выступили против его использования в религиозных целях.

На днях пресс-служба турецкого лидера сообщила, что Владимир Путин в начале апреля посетит Анкару. Президент России 3 апреля примет участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня Россия – Турция, а также закладке фундамента сооружаемой Росатомом АЭС "Аккую". Там же, в Анкаре, пройдет саммит Россия – Турция – Иран по Сирии.