Сергей и Юлия Скрипаль жили под колпаком российских спецслужб. Москва как минимум пять лет читала всю их переписку, заявили в Лондоне. Наблюдатели называют "откровения" Лондона очередным фейком.

Спецслужбы России постоянно следили за Скрипалями. Их почту читали в Москве по меньшей мере последние 5 лет, заявил советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл. Его откровения опубликовал телеканал Sky News.

"По данным главы органов безопасности, эксперты военной разведки ГРУ в области кибертехнологий работали с аккаунтами электронной почты Юлии Скрипаль по меньшей мере с 2013 года", – утверждают британские журналисты.

"Рассекреченные" данные весьма удивили посла России в Великобритании. "Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии", – задал риторические вопросы Александр Яковенко на пресс-конференции в Лондоне.

Работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению бывшего шпиона нервно-паралитическим веществом A-234 причастна Россия – не предоставляя никаких доказательств.

Российские эксперты отмечают, что Лондон просто продолжает поставлять фейковые новости. "На самом деле доказательная база масштабнейшей провокации под названием "дело Скрипалей" разваливается на наших глазах. Каких-то серьезных, основательных аргументов в пользу своей позиции у Лондона нет", – пояснил в эфире радио Sputnik замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По мнению эксперта, это подтверждает тот факт, что "весомые" аргументы у британских спецслужб закончились. И теперь все перешло в разряд низкокачественного троллинга.