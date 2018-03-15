67-летний Лавров рухнул на сцене перед толпой (видео)

Курьезный случай произошел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – он чуть не упал, поднимаясь на сцену. На смех в зале министр моментально нашел, что ответить, чем вызвал бурю аплодисментов.

Смешной момент попал в объективы телекамер. Произошло все на форуме "Россия – страна возможностей". Поднявшись на сцену, Лавров взял в руки микрофон и заявил: "Видите как. Споткнулся! Хорошо, что не на дипломатическом фронте, а на ступеньках".



Зал засмеялся и зааплодировал, а Лавров перешел к серьезной части выступления. Ему предстояло прочитать лекцию на тему "Мир: возможности для России". Первым делом глава российской дипломатии пообещал, что Москва обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона. По словам министра, реакция на британские санкции по делу Скрипаля последует очень скоро.

Лавров добавил, что 14 марта было заседание в Гааге и в ООН, и британцы стали требовать наказать Россию за отравление британского гражданина. "Когда российская сторона предложила задействовать конвенцию по химическому оружию, которая предполагает ряд запросов, представитель Великобритании в Гааге сказал: "Мы не собираемся, вы должны сознаться во всем", – сказал Лавров.

Он дал и еще одно обещание – Россия обязательно добьет террористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте. "Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом, – так Лавров прокомментировал ситуацию вокруг отношений Киева с самопровозглашенными республиками.

"Сейчас предпринимаются попытки жителей Донбасса удушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей – это попытки с абсолютно негодными средствами", – отметил глава МИДа.

Форум "Россия – страна возможностей" проходит с 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. Его работа посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов.