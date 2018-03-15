67-летний Лавров рухнул на сцене перед толпой (видео)

Как россияне выбирают президента Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Выборы президента Дом-2

Самое читаемое

Умер Олег Табаков
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
партнеры
Четверг 15 марта
Лента новостей
21:59
Обрушение 950-тонного моста попало на видео
21:49
В Петербурге скончался известный художник
21:45
Модель сбежала от мужа-садиста к Малахову
21:42
Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда
21:31
На севере Москвы ограбили ювелирный магазин
21:07
Плющенко потряс мокрыми трусами перед Киркоровым
20:19
В Санкт-Петербурге 15 школьников отравились таблетками
19:43
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
19:41
Юристы увидели преступления в действиях Центробанка
19:19
Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать
19:15
Как живет вернувшийся с того света актер Алексей Янин
18:50
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил девушку
18:26
Мама Баскова восхитила молодостью и красотой
18:20
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
18:19
Страшно обиженная на Табакова дочь наплевала на похороны
18:06
"ЕР" мобилизует сторонников на выборы в регионах
17:57
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
17:50
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
17:47
Парк "Зарядье" обрел международное признание
17:42
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
17:26
Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля
17:24
США расширили антироссийские санкции
17:11
В "Доме-2" было культурнее: Собчак мерзко от дебатов с Соловьевым
17:02
"Аэрофлот" нацелился на первый сверхзвуковой самолет
16:51
Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
16:50
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
16:43
Феминистки постепенно уничтожают мужчин
16:33
Табакова похоронили рядом с Зельдиным
16:31
Безглютеновые вафли с творожным кремом
16:22
Москва простилась с Табаковым веселым маршем и криками "Браво!"
16:19
Фокус с салфеткой помог грабителю обчистить Lexus москвички
16:16
Найдена самая эффективная диета
16:10
Захарова гневно ответила на хамство британского министра
15:57
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
15:20
Костюшкин рассказал о побеге из гей-рабства
15:12
Михалков попал в больницу после падения
14:57
Пенсионный возраст в России повысят только для женщин
14:51
Сперматозоиды старых отцов приводят к страшным болезням детей
14:48
Выскочка Бузова замахнулась на трон Пугачевой
14:47
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
14:36
Савченко обвинили в подготовке теракта в Раде
14:25
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
14:19
Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове
14:16
Жители Петербурга умываются водой с нефтью
14:01
Путин взял Зудину за руку и поцеловал у гроба
13:57
Россияне бросились бешено скупать доллары
13:54
Создан самый белый материал на Земле
13:24
Путин раскрыл свой секретный позывной
13:20
Лавров выгонит британских дипломатов из России
13:14
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
13:09
Более миллиона москвичей переедут в новые квартиры
13:07
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
13:02
К чему снится снег
12:53
Табаков перед смертью пообещал оправдаться на Божьем суде
12:47
Макрон и Меркель оставили в одиночестве обезумевшую Мэй
12:41
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
12:31
"Да не гнию я": звезда "Дома-2" оправдалась за ужасные пятна на коже
12:15
Под Москвой застрявший таксист провел ночь в сугробе
12:09
Как стать своим в Москве и Питере
12:07
Много капризничала: отчим убил 5-летнюю девочку и тихо закопал в лесу
12:01
В Якутии пролился золотой дождь
11:51
Провал Собчака толкнул Путина на крайние меры
11:49
Дочь Табакова почернела от горя
11:30
Ласковый Порошенко вернул шапку солдату
11:27
Заплаканную и сломленную Зудину утешил красавец Машков
11:25
Поезд насмерть сбил женщину в центре Москвы
11:05
Центробанк отобрал лицензию у белгородского банка
10:59
Любимая еда россиян признана ядом
10:53
Пощады не будет: Жириновский преподал урок рыдающей Собчак
10:46
Богомолов у гроба Табакова рассказал о завещании
10:34
Доллар и рубль страдают от политики
10:29
Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
10:26
Москвичи залили слезами гроб с Олегом Табаковым
10:19
Филипп Янковский: Табаков заменил мне отца
10:17
Мужчину посадили за убийство таракана
10:08
Перекрывшую шоссе под Москвой фуру сняли на видео
10:06
Нежное фото Дмитрия Борисова с известной моделью произвело фурор
09:54
В Москве мужчина выжил после падения под поезд
09:45
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
09:45
Кому жить и строить в Москве
09:43
Лишний вес мешает бороться с раком
09:38
В страшном ДТП под Курском погибли четыре человека
09:36
Гроб с телом Табакова взяли под усиленную охрану
09:32
Под Челябинском взорвали рыбный магазин
09:23
Российский банк лишился лицензии
09:07
Британия нахамила России в ООН из-за Скрипаля
09:06
Актер из "Игры престолов" раскрыл старую тайну сериала
08:58
Мужа Наташи Королевой сняли во время интима с пышной брюнеткой
08:53
В Таиланде задержали гражданина России
08:37
Вашингтон излил желчь на Путина
08:37
Перевернувшаяся фура заблокировала шоссе на севере Москвы
08:29
В Латвии нашли новый способ нажиться на россиянах
08:24
Новые подробности о страшной болезни Олега Табакова
08:13
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
08:01
Как россияне выбирают президента
07:46
В России появится новая дорожная разметка
22:03
Сафронов откровенно рассказал про страшные заболевания Табакова
21:59
Шевчук посвятил клип умершей от рака жене (видео)
21:58
Выпад обезумевшей Мэй грозит началом третьей мировой войны
21:56
Отчим убил и закопал пятилетнюю девочку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мазур раскрыла схему покупки квартир ловкой Цымбалюк-Романовской
Шепелев притащил к Цымбалюк-Романовской любовника-гея
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Раскрыта хитрость отца Фриске с наследством
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Стало известно о разводе Марьянова перед смертью
Общество

67-летний Лавров рухнул на сцене перед толпой (видео)

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Курьезный случай произошел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – он чуть не упал, поднимаясь на сцену. На смех в зале министр моментально нашел, что ответить, чем вызвал бурю аплодисментов.
прочитано 5544 раза

Смешной момент попал в объективы телекамер. Произошло все на форуме "Россия – страна возможностей". Поднявшись на сцену, Лавров взял в руки микрофон и заявил: "Видите как. Споткнулся! Хорошо, что не на дипломатическом фронте, а на ступеньках".

ПО ТЕМЕ

Знаменитые перлы политиков

Лавров повторил коронную фразу

Лавров рассмешил журналистов русскими ответами (видео)

 Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Зал засмеялся и зааплодировал, а Лавров перешел к серьезной части выступления. Ему предстояло прочитать лекцию на тему "Мир: возможности для России". Первым делом глава российской дипломатии пообещал, что Москва обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона. По словам министра, реакция на британские санкции по делу Скрипаля последует очень скоро.

Лавров добавил, что 14 марта было заседание в Гааге и в ООН, и британцы стали требовать наказать Россию за отравление британского гражданина. "Когда российская сторона предложила задействовать конвенцию по химическому оружию, которая предполагает ряд запросов, представитель Великобритании в Гааге сказал: "Мы не собираемся, вы должны сознаться во всем", – сказал Лавров.

Он дал и еще одно обещание – Россия обязательно добьет террористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте. "Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом, – так Лавров прокомментировал ситуацию вокруг отношений Киева с самопровозглашенными республиками.

"Сейчас предпринимаются попытки жителей Донбасса удушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей – это попытки с абсолютно негодными средствами", – отметил глава МИДа.

Форум "Россия – страна возможностей" проходит с 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. Его работа посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов.

Автор: Александр Комаров15 марта 2018, 18:21

комментарии

Политика

Как россияне выбирают президента
Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать
Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля
Захарова гневно ответила на хамство британского министра

Шоу-бизнес

Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Плющенко потряс мокрыми трусами перед Киркоровым
Как живет вернувшийся с того света актер Алексей Янин
Мама Баскова восхитила молодостью и красотой

Проишествия

Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
Много капризничала: отчим убил 5-летнюю девочку и тихо закопал в лесу

Lifestyle

Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Актер из "Игры престолов" раскрыл старую тайну сериала
Шоу-бизнес

Заплаканную и сломленную Зудину утешил красавец Машков

В Москве состоялось прощание с Олегом Табаковым
Шоу-бизнес

Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым

Актриса сразила наповал своим видом
Культура

Гафт задыхался у гроба с Табаковым

Состояние здоровья актера вызывает тревогу
Шоу-бизнес

Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове

Безутешная вдова выступила с речью

Гороскоп

Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта

Фоторепортажи

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Сын Водяновой стал настоящим красавчиком

Спорт

Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях
Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию

Регионы

В Якутии пролился золотой дождь
Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru