Опять Порошенко: блондинок заставили раздеться из-за президента Украины

Президент Украины готовится выступить в качестве свидетеля на процессе по делу о госизмене Виктора Януковича. У здания Оболонского суда усилены меры безопасности, всех женщин подвергают тщательному личному досмотру.

Верхнюю одежду с представительниц слабого пола охранники снимают прямо у дверей суда. Но на этом их злоключения не оканчиваются: на пятом этаже блондинок заводят в туалет и раздевают уже до нижнего белья.

Охрана гордится оказанной честью: ее сотрудники заявляют, что уже отловили одну активистку организации Femen. В самом деле, угроза более чем реальна – с феминистками у Петра Порошенко отношения не сложились. Недавно они пытались изгнать украинского лидера с традиционного Венского бала с помощью демонстрации обнаженной женской груди. К счастью, президента это не смутило: он и не такое видел. А может, и вовсе не заметил активистку.

Подобные – традиционные для украинского лидера – избыточные меры безопасности кажутся особенно странными, учитывая, что сам Порошенко в суд являться не намерен. Президентская администрация договорилась с судьями о том, чтобы лидер давал показания посредством видеосвязи.

Враги Порошенко тем временем уже отреагировали на действия стражей порядка. "Движение Femen акцентирует внимание мировой общественности на средневеково-диких мерах, применяемых охраной Порошенко. На входе в здание суда, в лучших традициях гитлеровского нацизма, входящие в здание женщины были подвергнуты унизительной процедуре телесного досмотра", – сказано в опубликованном организацией заявлении.

Феминистки отмечают, что впервые за всю свою десятилетнюю практику "международных мирных протестов" сталкиваются с такой шовинистической мерой. Они сообщают, что задержанную секстремистку увезли в неизвестном направлении, связи с ней нет. Все это как нельзя лучше характеризует режим Порошенко и его тенденции к тоталитаризму. Режим, воюющий с женским телом, обречен, говорится в заявлении, которое приводит "Страна.ua".