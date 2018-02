К британцу с неба прилетела акула

Житель Великобритании Джеймс Хилл похвастался в Сети фотографиями 60-сантиметровой кошачьей акулы, которая оказалась у него в саду. Нашел рыбу утром его отец.

На момент обнаружения она была мертва. Скорее всего, акулу вытащила из воды птица, однако не смогла удержать ее в клюве и выронила, пролетая над садом британца, пишет "Газета.ru".

Shark turns up in bloke’s back garden in Kent after falling from sky https://t.co/gG2126QIuf pic.twitter.com/xqFaYJpJnk