Поклонская рассказала о семейных буднях с Соловьевым
Муж Поклонской отметил, что спокойно относится к ее фанатам. Соловьев признался, что иногда получает угрозы от поклонников депутата. "Они хотели бы видеть себя на этом месте", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".
Супруги сообщили, что мечтают построить в Крыму небольшой дом. А вот на вопрос о наследниках они ответили завуалированно. "Все ждут новости о том, что у нас будут детки. Хорошие новости всегда все ждут. Надо ждать хороших новостей", – заявила Поклонская.
Наталья призналась, что рядом с Иваном чувствует себя как за каменной стеной. По словам депутата, на работе она генерал, но дома ощущает себя слабой женщиной.
«Тройка с минусом»: разочарованный муж Поклонской оценил свадебный банкетhttps://t.co/r1IYoMERzu pic.twitter.com/qD4B5EgJcj— ГлавТвит (@GlavTW) 22 октября 2018 г.
Экс-прокурор Крыма старается баловать мужа кулинарными шедеврами. В последнее время ей нравится запекать гуся. "Берете на рынке самого лучшего гуся. Его нужно посолить, поперчить, чесноком натереть. Лавровый лист. Смазать горчицей, маслом оливковым. В рукав и в духовку", – поделилась рецептом Поклонская.
Соловьев в жене души не чает. "Вряд ли отдаешь себе отчет, почему ты влюбился. Очень многие люди проживают свою жизнь, так и не испытав этого чувства. Я благодарен Господу за то, что я это испытал", – рассказал Иван. По его словам, чувство к Наталье настолько всеобъемлющее, что Бог помог им быть рядом.
Откровения артистки о коллеге
Всему виной распространение вируса папилломы человека
Артистке выразили соболезнования
Шоумен получил весточку от исчезнувшей супруги