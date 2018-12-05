Поклонская рассказала о семейных буднях с Соловьевым

Вышедшая замуж в августе 38-летняя Наталья Поклонская поделилась подробностями личной жизни с 48-летним юристом Иваном Соловьевым. Супруги рассказали о своих планах.

Муж Поклонской отметил, что спокойно относится к ее фанатам. Соловьев признался, что иногда получает угрозы от поклонников депутата. "Они хотели бы видеть себя на этом месте", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Супруги сообщили, что мечтают построить в Крыму небольшой дом. А вот на вопрос о наследниках они ответили завуалированно. "Все ждут новости о том, что у нас будут детки. Хорошие новости всегда все ждут. Надо ждать хороших новостей", – заявила Поклонская.

Наталья призналась, что рядом с Иваном чувствует себя как за каменной стеной. По словам депутата, на работе она генерал, но дома ощущает себя слабой женщиной.

Экс-прокурор Крыма старается баловать мужа кулинарными шедеврами. В последнее время ей нравится запекать гуся. "Берете на рынке самого лучшего гуся. Его нужно посолить, поперчить, чесноком натереть. Лавровый лист. Смазать горчицей, маслом оливковым. В рукав и в духовку", – поделилась рецептом Поклонская.

Соловьев в жене души не чает. "Вряд ли отдаешь себе отчет, почему ты влюбился. Очень многие люди проживают свою жизнь, так и не испытав этого чувства. Я благодарен Господу за то, что я это испытал", – рассказал Иван. По его словам, чувство к Наталье настолько всеобъемлющее, что Бог помог им быть рядом.