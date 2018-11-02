Жених Юлии Скрипаль "исчез с лица земли". Новые подробности в деле об отравлении в Солсбери публикует британская пресса. По версии Лондона, жених был приставленным к Скрипалям агентом российских спецслужб.

На розыски пропавшего Степана Викеева – жениха Юлии Скрипаль – отправилась группа британских журналистов. По данным Daily Mirror, дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля жила с Викеевым два года перед тем, как отправиться к отцу в Лондон. В январе 2016-го они совершили совместное путешествие в Сочи. Якобы собирались пожениться и планировали ребенка. А в Великобританию она поехала только лишь для того, чтобы испросить у Сергея Скрипаля благословения на брак.

Британские акулы пера, прибывшие для расследования загадочного исчезновения в Россию, якобы даже нашли машину Юлии, которая до сих пор стоит припаркованной у ее дома. И ее собаку по кличке Нуар, которая живет в центре для животных.

По данным Daily Mail, 61-летняя мать Викеева связана с российскими спецслужбами. Женщина якобы не дала благословения сыну на помолвку - не хотела, чтобы он женился на "дочери предателя". Теперь же всесильная и богатая мать увезла сына и с помощью ФСБ хорошо спрятала.

66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию в марте 2018 года обнаружили без сознания в английском Солсбери. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое якобы производилось в СССР. Вину за это британские власти возложили на российские спецслужбы – не представив при этом никаких доказательств.

Нынешняя история также оставляла много вопросов. В частности, британский таблоид утверждает, что телефон Викеева со времени отравления Скрипалей не отвечает. Однако журналисты российского издания "Росбалт" выяснили, что номер зарегистрирован восемь лет назад. А позвонив по нему, они без проблем связались со Степаном Викеевым. "Пропавший", судя по всему, устал от глупых вопросов – он посоветовал корреспонденту "не заниматься фигней" и заявил, что "все давно известно".