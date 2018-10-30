Петров и Боширов отказались говорить со Скрипаль
Женщина заявила, что хочет поговорить с Петровым и Бошировым, чтобы узнать, причастны ли те к отравлению Скрипаля и его дочери. Виктория опубликовала обращение на своей странице в Facebook.
"Я приглашаю к открытому диалогу Александра Петрова и Руслана Боширова. Пока без вынесения нашего диалога на обсуждение в СМИ. Уверена, мы все вместе сможем разобраться и понять, как действовать дальше, – написала она. – Прошу вас откликнуться, обменяться контактными данными и попробовать разобраться в ситуации".
Ответа племянница Скрипаля так и не получила. "Я просто опубликовала – и тишина", – цитирует ее РИА Новости.
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