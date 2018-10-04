Украинцам запретят говорить на русском языке
Украинский язык будет обязательным к использованию практически во всех сферах жизни – он должен стать первым и единственным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Мало того, закон предполагает создание специальной языковой комиссии, которая будет следить за его исполнением на местах. В стране также появится должность уполномоченного по защите украинского языка, сообщает РИА Новости.
Чиновники будут сдавать экзамены, а граждан будут штрафовать за публичное унижение или презрение к украинскому языку. Исключения будут касаться только частного общения и совершения религиозных обрядов, но, можно предположить, что и в этих сферах говорить по-русски власти если не запретят, то уж точно приветствовать не будут.
Рада приняла закон в первом чтении практически единогласно, вероятно, такое же единодушие народные избранники покажут и дальше. Затем Петр Порошенко подпишет этот документ, и про русский язык на Украине можно будет забыть.
ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБРЕЗАЛА РУССКИЙ ЯЗЫК https://t.co/90i3jWsHgk #русский_язык #украина #рада pic.twitter.com/woUdcp4UcI— Trender media (@Trender_media) 23 мая 2017 г.
При этом украинские власти прекрасно осведомлены, что значительная часть граждан их страны в повседневном общении используют русский. Судя по последним соцопросам, на языке Пушкина и Лермонтова говорят 44,5% граждан страны, в столице Украины таких еще больше – около 80%.
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