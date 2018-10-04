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Общество

Украинцам запретят говорить на русском языке

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Украинцам скоро запретят говорить на русском языке в школах, больницах, магазинах и в представительствах всех ветвей государственной власти. Верховная рада приняла в первом чтении закон об украинском языке, который провозглашает его обязательным и единственным на всей территории страны.

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Украинский язык будет обязательным к использованию практически во всех сферах жизни – он должен стать первым и единственным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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Мало того, закон предполагает создание специальной языковой комиссии, которая будет следить за его исполнением на местах. В стране также появится должность уполномоченного по  защите украинского языка, сообщает РИА Новости.

Чиновники будут сдавать экзамены, а граждан будут штрафовать за публичное унижение или презрение к украинскому языку. Исключения будут касаться только частного общения и совершения религиозных обрядов, но, можно предположить, что и в этих сферах говорить по-русски власти если не запретят, то уж точно приветствовать не будут.

Рада приняла закон в первом чтении практически единогласно, вероятно, такое же единодушие народные избранники покажут и дальше. Затем Петр Порошенко подпишет этот документ, и про русский язык на Украине можно будет забыть.


С момента победы Евромайдана в 2014 году Киев ведет целенаправленную войну с русским языком, ущемляя права русскоязычных граждан страны. В 2017-м был принят закон об образовании, в соответствии с которым школьники никогда не узнают, что такое русский язык.

При этом украинские власти прекрасно осведомлены, что значительная часть граждан их страны в повседневном общении используют  русский. Судя по последним соцопросам, на языке Пушкина и Лермонтова говорят 44,5% граждан страны, в столице Украины таких еще больше – около 80%.

Автор: Александр Комаров4 октября 2018, 15:34

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