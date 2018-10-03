Скрипаль после отравления решила встретиться с Петровым и Бошировым

Племянница Сергея Скрипаля Виктория намерена пообщаться с подозреваемыми Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии россиянами. Она считает, что Александр Петров и Руслан Боширов непричастны к преступлению в Солсбери.

По мнению родственницы Скрипалей, личная встреча с мужчинами будет способствовать доказательству их невиновности. После их появления в телеэфире Виктории пока не удалось пообщаться с Петровым и Бошировым.

У женщины нет прямого выхода на подозреваемых в отравлении россиян. "Пока я могу верить только на слово, а после встречи все станет понятно. Доказательств их вовлеченности в инцидент до сих пор нет, ведь камер у дома Скрипалей не было", – цитирует Викторию газета "Известия".

Также она выразила надежду, что родственники вернутся на родину, и ей не придется ехать в Великобританию. Ведь, по ее словам, близких все равно не пустят к Юлии и Сергею Скрипаль. Виктория отметила, что сейчас они с родными делают паспорт матери Сергея Скрипаля, чтобы та при необходимости могла выехать за границу.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что до инцидента в Солсбери Сергей Скрипаль поддерживал воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, когда экс-сотрудник ГРУ вышел из комы, не поверил, что за произошедшим стоит Москва.

На эту новость живо отреагировали в Facebook жители Украины. "Ну сейчас Боширов и Петров получат по "Герою Украины", "Акции вижу у британского посольства с обливанием соломенного чучела Терезы Мэй новичком", "Задание выполнено", "Железный патриот", – высказались в соцсети украинцы.