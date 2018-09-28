Скрипаль рассказала о покушении в России
ДТП оказалось серьезным. У иномарки женщины 26 сентября странным образом оторвало колесо, и автомобиль на полном ходу влетел в отбойник.
Виктория ехала из Ярославля в Москву на очередной эфир, посвященный "разоблачениям" отравителей Скрипалей. За рулем был ее муж. Около 15:00 иномарка въехала на территорию Подмосковья, и через 500 метров после въездной стелы произошло ДТП.
Женщина вспомнила, что они ехали с разрешенной скоростью в крайней левой полосе, и автомобилей вокруг не было, кроме одной фуры перед ними. "Неожиданно мы услышали скрежет, и машина начала терять управление, провалившись в районе переднего левого колеса. Муж быстро среагировал и тем самым спас нас – он выкрутил руль вправо, и мы на полном ходу вписались в отбойник", – цитирует племянницу Скрипаля "Московский комсомолец".
По ее словам, от травм их с мужем спасло то, что они оба были пристегнуты. Удар был таким сильным, что некоторые запчасти вылетели на встречную полосу. Они вылезли из покореженной машины через переднюю пассажирскую дверь и вызвали дорожную полицию.
Виктория не исключает, что это было покушение. "Балансировку, колеса и подвеску муж проверял в сервисе неделю назад, когда я последний раз ездила на телеэфир в Москву. После этого машина все это время стояла во дворе нашего дома. Камер вокруг нет, могли и преднамеренно скрутить что-нибудь", – предположила родственница Сергея Скрипаля.
Женщина допускает связь между ДТП и ее критической позицией по отношению к расследованиям зарубежных СМИ о личностях "агентов" Александра Петрова и Руслана Боширова. По ее словам, многие были в курсе ее планов выступить на программе по теме Скрипалей.
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