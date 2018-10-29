Трамп ударил в грязь лицом при входе в самолет
Американскому лидеру не везет с зонтами. Из-за них Дональд Трамп уже несколько раз попадал в неловкие ситуации. Запись очередного курьеза появилась на канале World 24 YouTube.
Судя по кадрам, перед входом в самолет у президента США произошла небольшая заминка. Вероятно, Трамп снова не разобрался с механизмом и не смог пролезть с зонтом в проем. Политик, недолго думая, бросил его и пошел внутрь.
Видео быстро собрало множество комментариев. "Какой тупик", "У него проблемы с психикой", "Практика, Дональд, практика. Закройте его, положите на руку, сделайте небольшой грациозный шаг, отбросьте волосы, помашите и исчезните", "Очень плохо, что зонтик не попал в реактивный двигатель!" – написали пользователи Сети.
Напомним, что отношения с зонтами у Трампа никак не складываются. Недавно американский лидер не удержал аксессуар, и тот был вывернут порывом ветра. А ранее президента США раскритиковали за то, что он, стоя под зонтом, оставил мокнуть под дождем жену Меланью.
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