Названы причины жуткой аварии в римском метро

Фанаты российского футбольного клуба ЦСКА не виноваты в аварии эскалатора на станции римского метро Repubblica. Инженеры признали, что техника выходила из строя несколько раз в месяц.

Эскалатор на станции Repubblica часто доставлял проблемы обслуживающему персоналу. В нем не работали некоторые механизмы, в частности функция, отвечающая за остановку, сообщает итальянское издание Il Messaggero со ссылкой на инженеров. Они признали, что эскалатор за один месяц четырежды выходил из строя.

По словам специалистов, даже если российские болельщики действительно прыгали на ступенях, это не могло стать причиной аварии. Подобные нагрузки предусмотрены конструкцией – должна была сработать остановка. К тому же на видеозаписях видно, что фанаты ЦСКА стояли спокойно.

Напомним, что 23 октября перед матчем Лиги чемпионов между российским ЦСКА и итальянской "Ромой" на одной из станций римского метро обрушился эскалатор. Пострадали 30 человек, около 16 россиян были госпитализированы.

ЧП случилось в центре Рима, однако помощь подоспела нескоро. "Скорая очень долго ехала. Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. То есть у нас люди истекали кровью... Мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог", – рассказал очевидец. К счастью, среди фанатов ЦСКА нашелся врач, оказавший первую помощь. Болельщики предложили представить его к награде.

Итальянские власти считают фанатов ЦСКА виновными в аварии эскалатора. Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал россиян пьяными псевдоболельщиками.

В свою очередь клуб фанатов ЦСКА организует подачу коллективного иска к властям Рима. Для этого необходимо сохранить все справки и выписки, которые были получены во время лечения.