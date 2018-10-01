В Кремле больше не хотят комментировать информацию о новых версиях в деле отравленного Скрипаля. Дмитрий Песков заявил, что дискуссия на эту тему закрыта.

Пресс-секретарь президента отказался говорить с журналистами о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Песков сослался на то, что в прессе нет никаких подтверждений причастности России к этому преступлению.

Журналисты задали представителю президента вопрос о том, что Владимир Путин, вероятно, был неправильно проинформирован о личностях Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон обвинил в отравлении Скрипалей. После этого Песков решил закрыть эту тему.

Представители прессы имели в ввиду появившуюся на прошлой неделе информацию, согласно которой Руслан Боширов на самом деле не бизнесмен в сфере спортивного питания, а полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Распространившие эту новость журналисты, финансируемые из западных источников, пообещали вскоре опубликовать результаты новых расследований.

«Никакой он не отравитель. Он Саша Петров — человек, приближенный к элите. Там в этих кругах и продавал это свое питание»....ох - У «отравителя Скрипалей» нашли связь с российской элитой https://t.co/S3HUIcDppd — Захаров Игорь (@sahar234) 1 октября 2018 г.

В Москве уже не раз заявляли, что в деле об отравленном беглом шпионе много белых пятен. Хотя бы то, что прошло более полугода со дня происшествия в Солсбери, а самого Сергея Скрипаля до сих не предъявили общественности. Возможно, его уже нет в живых. Во всяком случае, с таким предположением выступила племянница Скрипаля.

Кроме единственного появления на телеэкранах его дочери Юлии Скрипаль, больше ничего внятного Скотленд-Ярд и британские власти Москве не показали.

Зато за время, прошедшее с 4 марта, "обвиняемыми" в отравлении значились автомобиль и дверная ручка на доме Скрипалей, столик в кафе, скамейка в парке, флакон из-под духов, чемодан с гречкой и домашний кот, которому не удалось спастись от британского правосудия.