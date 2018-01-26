Украина злорадствует после смерти Сенчиной

В украинских СМИ говорят о "разочаровании" скончавшейся 25 января певицей Людмилой Сенчиной, подписавшей письмо в поддержку позиции президента России Владимира Путина по Крыму. Нашлись и те, кто откровенно оскорбляет артистку.

Людмила Сенчина – уроженка Николаевской области Украины. Большинство ее соотечественников, россияне, как и поклонники из других стран, искренне скорбят о скоропостижной смерти певицы. Однако есть и те, кто не смог обойтись без упоминания о том, какое артистка имела мнение по ситуации в Крыму.

"Спустя годы певица изрядно разочаровала своих поклонников в Украине, подписав так называемое письмо деятелей культуры России в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму" – цитирует выдержку из материала украинского издания "Обозреватель" сайт "Комсомольская правда". Об этом упоминает и портал "Гордон".

Примечательно, что в комментариях некоторые читатели не упускают момента позлорадствовать, откровенно оскорбляя ушедшую из жизни артистку. "Ну вот… Теперь Сенчина... Ведь украинка!.. Бог – предательства не прощает! Ни по отношению к себе, ни по отношению к людям! И много еще таких предателей ляжет во сыру землю!..", "Хваталась бедолага за соломинку, думая, авось великая и могучая страна… поможет!.. По ходу и Родину предала, убогая", – набросились на Сенчину читатели на Украине.

Напомним, Людмила Сенчина умерла 25 января в одной из клиник Санкт-Петербурга. Прославленной артистке было 67 лет. Певица боролась с онкологическим заболеванием.