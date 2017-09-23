Собчак размазала Навального за лицемерие

Знаменитая телеведущая Ксения Собчак накинулась с обвинениями на блогера Алексея Навального. Журналистка фактически размазала своего коллегу, раскритиковав его за лицемерие и вождизм.

Речь Собчак стала ответом на заявления Навального, которые она, по всей видимости, сочла некорректными. Блогер во время записи передачи в Сети выразил мнение, что журналистка могла бы стать карикатурным либеральным кандидатом в президенты с людоедской риторикой.

Эти слова не на шутку раздосадовали Собчак. "С чего вдруг мои право-либеральные взгляды в одну секунду для тебя стали "людоедскими"? И с чего ты взял, что я считаю,что наши граждане ни на что не способны кроме как пить? Где ты слышал от меня подобное? (здесь и далее орфография и пунктуация автора соблюдены – Прим. ред)" – вопрошает она.

Журналистка добавила, что больше всего ее задело другое заявление Навального. Блогер отметил, что телеведущей самое место в шоу-бизнесе, а не в политике. Собчак набросилась с критикой на оппонента, обвинив его в лицемерии.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 23 2017 в 2:14 PDT

Нашла Собчак в поведении Навального и явные намеки на вождизм. "Наговорить много несправедливого про меня в своем обращении,изначально исходя из того,что любой мой политический шаг это почему-то шаг несамостоятельный– все это грустные признаки того,что ты считаешь ,что обладаешь монополией на оппозиционность", – заключила телеведущая.