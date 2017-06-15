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Подельник Навального открыл фирму в Лондоне

Алексей Навальный. Фото: Dni.Ru
Ряд соратников и финансовых посредников Алексея Навального, замеченных в передаче денег своим "коллегам" через серые зарубежные схемы абсолютно комфортно чувствуют себя, даже находясь в международном розыске. Они не только не пытаются прятаться от правоохранителей, но и абсолютно открыто ведут бизнес в Великобритании. Юлия Калоева в СМИ называют посредником при передаче денег между Навальным и экс-директором ФБК Владимиром Ашурковым.
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О Калоеве известно, что российская прокуратура обвиняет его в хищении более 760 миллионов рублей, в 2013 году он был объявлен в международный розыск. Дело, по которому он попал в международный розыск, было в свое время довольно резонансным и касалось банкротства "Калужского мясокомбината".

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В ходе расследования выяснилось, что с 2008 по 2012 годы Калоев, будучи председателем Совета директоров "КМК", выводил его активы в кипрские офшоры. При этом комбинат получил кредиты от Сбербанка фигурирующие в деле 760 миллионов.

Уголовное преследование не помешало Юлию Калоеву стать учредителем и ключевым владельцем британской фирмы Effective Advisors Ltd, зарегистрированной 8 апреля 2016 года и внесенной в британский госреестр по разделу "Консультации по вопросам управления, кроме финансового управления".

 При этом, отмечает Life.ru, еще три года назад "казначей" Навального – Владимир Ашурков – арендовал у Калоева апартаменты за миллион рублей в месяц. Друг с другом они знакомы еще со времен работы в "Альфа-групп". 

Скриншот с сайта companieshouse.gov.uk

С 2006 по 2012 год Ашурков был директором по управлению и контролю активами управляющей компании консорциума и членом набсовета X5 Retail Group. Юрий Калоев с 2004 года являлся гендиректором "Ост вест груп" и членом совета директоров компании "Волга", которая была куплен Шалвой Бреусом за более чем 100 миллионов долларов (как утверждают СМИ, через серые схемы). В совет директоров "Волги" в 2004 году вошел сам Бреус в качестве председателя,а также президент Альфа-банка Петр Авен, вице-президент "Альфа эко" Вадим Кучарин.

Напомним, фирмы "Бюро 17" и "Слава" гражданской супруги беглого экс-главы ФБК Владимира Ашуркова – Александрины Маркво – в течение нескольких лет организовывали для мэрии и Роспечати мероприятия на общую сумму 100 миллионов рублей. При этом сам Ашурков и близкие соратники Навального, перечислившие по одному миллиону рублей на его избирательный счет в 2013 году, разместили в Сети призывы пополнять их электронные кошельки якобы для возмещения перечисленных на счет Навального денег и поддержки его деятельности. В итоге собранные 10 миллионов рублей были похищены.

После возбуждения уголовного дела Ашурков и его гражданская жена уехали в Великобританию, где получили политическое убежище. Эксперты отмечают, что примеры Владимира Ашуркова и Юлия Калоева являются доказательством крайней предвзятости британского правосудия, что дает человеку, находящемуся в международном розыске, не только вести бизнес в стране, но и заниматься нелегальной поддержкой политической деятельности в другой стране.

Автор: Денис Попов15 июня 2017, 13:11

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