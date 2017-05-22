Иудеи отметили День Победы по еврейскому календарю

Россия стала одним из центров торжеств, посвященных Дню спасения и освобождения. Это новый международный праздник, отмечаемый 22 мая по еврейскому календарю в честь победы над фашизмом.

По иудейскому календарю 26 числа месяца Ияра (22 мая) теперь отмечается День Победы. Представители еврейской общины возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В Еврейском музее и центре толерантности прошла торжественная акция, почетными гостями которой стали ветераны войны и бывшие узники лагерей и гетто. Накануне в Московской хоральной синагоге сотни прихожан помолились за воинов-освободителей, победивших нацизм.

"Красная Армия спасла европейское еврейство от катастрофы полной, поэтому никогда не помешает еще раз вспомнить тех, кто с оружием в руках защищал от этой фашистской чумы, кто в тылу ковал Победу. Мы всегда вспоминаем и отдаем должное именно Красной Армии и русскому народу. Самую основную тяжесть понес русский народ", – сказал главный России Адольф Шаевич.

В свою очередь, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сообщил, что 26 ияра в синагогах молятся за погибших, благодарят Всевышнего за Победу и устраивают фуршет. "Как евреи отмечают праздники? Они молятся, а потом праздничный стол", – пояснил он.

Впервые идея праздновать День Победы 9 Мая по еврейскому летосчислению появилась в 2013 году, а широко отмечать его начали с 2015-го - года 70-летия Победы. Инициатива учредить праздник появилась в России: автором идеи стал вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев. Он получил поддержку обоих главных раввинов Израиля, израильских политиков и международных еврейских организаций. Презентация новой даты прошла в Кнессете и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Церемонии, посвященные 26 Ияра, прошли в России, Белоруссии, Украине, Азербайджане, а также в европейских городах – Париже, Лондоне, Берлине, Франкфурте, Лейпциге, Вене и Амстердаме. В Израиле главная молитва в рамках Дня спасения и освобождения была организована у Стены плача – важнейшей святыни еврейского народа.

Центральным торжеством в Вене стал так называемый Уличный праздник, состоявшийся во внутреннем Аркадном дворе венской ратуши в самом центре города. Иудеи перед началом массовых гуляний прочитали молитву, исполнили религиозную песню в память об окончании Второй мировой войны, победы над нацизмом и солдатах, отдавших свои жизни за спасение мирного человечества от нацизма.

В Еврейском доме культуры в Амстердаме участники праздничных торжеств прочитали молитвы и исполнили религиозные песни в память о победе над нацизмом в 1945 году и зажгли свечи в память о погибших во Второй мировой войне.