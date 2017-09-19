Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Столичное управление МЧС предупредило, что 19 сентября на территории Московской области ожидается усиление ветра, передает телеканал 360. Скорость порывов будет достигать 13-18 метров в секунду. Перемены произойдут в течение ближайших трех часов, а сохраниться могут на сутки.
Экстренные службы предупредили и о серьезном ухудшении погоды в столице. "19 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении МЧС.
Даже для такого скандального проекта поступок ведущей стал перебором
Исполнитель опубликовал фото себя в неожиданном образе
Актер счастлив в новых отношениях
Композитор объяснил желание певицы прекратить гастролировать