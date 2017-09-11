На Россию надвигаются мощные заморозки

По прогнозам синоптиков, теплые дни на европейской части России продержатся лишь до середины недели. После этого в страну придут заморозки.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 11 сентября в Европейской России потеплеет до +19...+24. Такая погода продержится два-три дня. В Тамбовской, Липецкой и Белгородской областях воздух прогреется до +27. При этом возможны небольшие осадки и облачность.

Однако в четверг, 14 сентября, на территорию страны придет холодный фронт. К выходным, 16 и 17 сентября, столбик термометра опустится до +12...+17.

Между тем в северных регионах уже стало прохладно. В Архангельской области температура понизилась до +7...+12, в Коми – до +15. На Урале и вовсе ожидается снег. Он пройдет в Свердловской области, на севере Пермского края. В Челябинской и Курганской областях – дождь, ночью не исключены заморозки.

В Омской области похолодает до +6...+14 при ветре до 18 метров в секунду и дожде. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае – около +15. В Горном Алтае и Кемеровской области – до +22.

Неустойчивая погода ожидается в районе Байкала. В Забайкальском крае пройдут дожди с мокрым снегом, +12...+17, ночью – до +7. В северных районах Иркутской области – осадки, но только ночью. В Бурятии тепло – +16...+21.



На юге России пока царят солнце и жара. В Крыму – +23...+28, в Сочи тоже тепло, температура воды – +25.