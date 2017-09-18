Украинский священник собрался на войну с Россией

Украинский католический священник Николай Мединский с самого детства готовился к войне с Россией. Служитель церкви находится в зоне АТО с 2014 года, там он повышает боевой дух воюющих со своим же народом солдат.

С самого начала так называемой антитеррористической операции на Украине капеллан Мединский находился на передовой в отрядах запрещенной в России организации "Правый сектор". В интервью изданию "Апостроф" он признался, что к войне с Россией его готовили с самого детства.

"Мы знали о том, что эта война произойдет, но не верили до конца. Все думали: а может, ошибаемся? А, может, как-то иначе все будет? Война же – это кошмар, потому, конечно, никому не хочется верить в то, что она произойдет, что весь тот ужас станет реальностью", – сказал служитель церкви.

Удивительно, что такие слова звучат из уст священника, который должен примерять воюющие стороны и всячески способствовать установлению мира. Правда, к войне с Россией готовятся на Украине не только служители церкви. Местные власти нагнетают антироссийскую истерию в обществе. Не так давно спикер Верховной рады Андрей Парубий рассказал о сроках "агрессии" Москвы.

По мнению политика, это произойдет сразу же после окончания строительства российского газопровода в Европу по дну Балтийского моря "Северный поток – 2". При этом в Москве планируют, что он будет введен в строй уже в 2018 году. Спикер Рады считает, что только наличие на Украине действующей газотранспортной системы спасает страну от "нападения" России. И как только закончится строительство "Северного потока – 2", российскую армию будет уже не сдержать, утверждал Парубий.

Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе https://t.co/0yEWFHNJBq pic.twitter.com/yFd2JlLZ1G — Replyua Украина (@replyua) 18 сентября 2017 г.

Подобные заявления о готовящейся агрессии звучат в Киеве регулярно. В конце лета была озвучена новая версия – война начнется во время сентябрьских российско-белорусских учений "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября 2017 года. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

А его предшественник Анатолий Гриценко предложил принять ответные меры против России в связи с недавними терактами в Киеве. Бывший военачальник уверен, что между Россией и Украиной идет война. В связи с этим он призвал киевское правительство быть менее голословным. "Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве", – заявил он.

