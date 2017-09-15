Крым пожаловался на унижения на границе с Украиной

На границе с Украиной людей задерживают, вербуют, люди не хотят испытывать этого давления, унижения. Об этом рассказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Украинцев, выезжающих с территории Крыма на материковую Украину, останавливают неизвестные и подвергают унижениям. Людей ставят на колени и заставляют давать клятвы.

"На границе с Украиной людей задерживают, вербуют, люди не хотят испытывать этого давления, унижения. Их там на колени ставят, заставляют клятвы какие-то давать", – заявил в комментарии радиостанции "Спутник в Крыму" вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Мурадов предполагает, что за этими инцидентами стоят украинские власти. По его мнению, так воздействовать на людей просто недопустимо.

Ранее в правительстве Республики Крым прокомментировали очередную "гениальную" идею президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова под власть Киева. В Симферополе посоветовали украинскому лидеру завязывать с алкоголем и трезво оценивать окружающий мир.

По словам вице-премьера республиканского правительства Дмитрия Полонского, идея Петра Порошенко создать международный клуб "друзей деоккупации" полуострова является провальной. Чиновник отметил, что с гораздо большим успехом украинский лидер создал бы клуб анонимных алкоголиков. "Чтобы трезвее смотреть на реальную ситуацию, в том числе международную обстановку", – уточнил Полонский.