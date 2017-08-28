Мережко назвал сбежавшего на Украину актера подонком

Режиссер Виктор Мережко отреагировал на ситуацию с актером Анатолием Пашининым, который вступил добровольцем в ряды вооруженных сил Украины. По словам Мережко, случившееся для него – это "двойная трагедия".

Постановщик отметил, что он был крестным отцом Пашинина. "Я крестил его в храме на Речном вокзале", – поделился режиссер подробностями с телеканалом "РЕН ТВ".

По словам Мережко, он не мог предположить, что из Пашинина "вырастет подонок". "Он никогда мне не говорил, что он родом из Украины, он говорил, что он жил на Дальнем Востоке. И вдруг вот это перерождение, совершенно для меня непостижимое, и, коли я являюсь крестным отцом, для меня абсолютно это невообразимо, отвратительно, страшно, мерзко", – сказал режиссер.

Он уверен: Пашинина ждет трагическая судьба. "Он глуповат, он примитивен. Как актер он играл всегда или офицеров, или НКВД, но оказался подонком или безумцем – одно из двух", – добавил драматург.





Напомним, о том, что звезда фильма "Грозовой перевал" 38-летний Анатолий Пашинин вступил добровольцем в ряды украинской армии стало известно на прошлой неделе. Первым об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко. По словам репортера, Пашинин уже месяц находится в рядах вооруженных сил страны. "Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Но "старлей Доронин" – за нас!" – написал журналист на своей странице в Facebook.

Вместе с тем коллеги Пашинина восприняли его метания без особого энтузиазма. Так, Михаил Пореченков, который также снимался в "Грозовых воротах", заявил, что они еще могут встретиться, но будут при этом по разную сторону баррикад. "Но у нас память хорошая и здоровья много. Научится в их рядах чему-либо – разучим!" – сказал актер.

У Анатолия Пашинина украинские корни. Он родился в городе Светловодске в семье потомственных военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве.

