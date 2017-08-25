Пореченков отучит русского актера убивать жителей Донбасса

Актер Анатолий Пашинин, известный по ролям в фильмах "Грозовые ворота", "Адмирал" и "Мы из будущего", часто выступал в украинских СМИ с антироссийской риторикой, пока не сбежал в украинскую армию. О предателе высказались Пореченков и Прилепин.

Три года назад Пашинин сфотографировался с бойцами АТО, держа в руках мишень с изображением Михаила Пореченкова и надписью "Бей падлюку!". Сейчас Пашинин попозировал на передовой тянущейся три года войны в Донбассе, где актер воюет добровольцем на стороне украинских националистов.

По иронии судьбы снимавшийся в фильме "Грозовые ворота" вместе с Пореченковым Пашинин теперь получил от бывшего партнера по съемочной площадке отрезвляющий комментарий. "Пускай позирует, ничего. Каждый выбирает свою дорогу, что сделать. Мы по разные стороны баррикад. Это его путь, и каждый имеет право на свое мнение. У нас демократическая страна. Каждый что хочет, то и может. Мы работаем. Посмотрим дальше, куда заведет его эта дорога. Может, мы еще встретимся, просто это, как я сказал, будут разные стороны баррикад. Но у нас память хорошая и здоровья много. Научится в их рядах чему-либо – разучим!", – заверил Михаил Пореченков.

Писатель Захар Прилепин наоборот, не советует актеру Пашинину с ним встречаться. Особенно в бою.

"Я не знаком с Пашининым, но это его личный выбор. Искренне рекомендовал бы ему не встречаться с моим подразделением в бою", – заявил писатель.

Напомним, Анатолий Пашинин неоднократно высказывал русофобские и антироссийские взгляды. Даже как-то примерял на себя оселедець – национальную украинскую, как считают в незалежной, прическу.

"Был на Майдане, кричал "Слава Украине! Героям слава!" и видел рождение свободных людей. И понимаю, что наши россиянские, еще коммунятские рабовладельцы и их потомки разжигают ненависть у несвободных закабаленных людей к свободным людям! Действительно, мы не знаем о свободе, мы родились в рабстве...", – заявлял, например, актер. Призывал он и к терактам в России. "Взорвать газовую трубу в пяти местах – и все, хана....". Позже он выразил надежду, что "конец России придет 5 ноября 2017 года, или возможно, ранее".

Журналисты дозвонились российскому директору Анатолия Пашинина. Юлия Павлова уверяет, что актер не воюет на Донбассе. А фотографии в каске, в камуфляже с украинской и нацисткой символикой, с автоматом в руках и среди "побратымив", вероятно, монтаж.