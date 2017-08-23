В Россию нагрянет первый снег и заморозки

Не успело закончиться лето, а осень уже уверенно вступает в свои права. Уже в конце недели в некоторых регионах России выпадет первый снег.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, циклон, сформировавшийся в районе Балтики начнет распространять холод на весь центральный регион. 23 августа жители столицы еще смогут понаслаждаться теплом, хотя оно будет омрачено сильными дождями.

А с четверга, 24 августа, москвичи уже почувствуют приближение осени. В этот день температура воздуха резко понизится до 16-21 градуса. Ночью столбик термометра и вовсе упадет до 6-11 градусов. Такая погода сохранится и на все выходные, передает "Российская газета".

Также в Москве заканчивается и купальный сезон. Температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода уже составляет 21 градус.

По словам метеоролога, меньше всего повезет в плане погоды жителям Бурятии. Там в предстоящие выходные ожидаются первые заморозки, возможен дождь со снегом и нулевая температура. Центральные и южные районы Красноярского края и районы, прилегающие к Байкалу, тоже будут ощущать сильную прохладу. Днем будет не выше 11-16 градусов, местами дождь.

В Архангельской области и Коми ночная температура составит около 10 градусов, дневная -15-20 градусов. И тоже ожидаются дожди. В Мурманской области даже днем воздух не прогреется больше 10 градусов.

На северо-западе России – в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, Карелии днем около 15 градусов, ночью около 10. И время от времени будет идти дождь. В Поволжье жара начнет ослабевать 25 августа. В выходные прогнозируется дальнейшее понижение температуры. На севере Приволжского округа к воскресенью температура понизится до 16-21 градуса, ночью ожидается не выше 9-14 градусов.