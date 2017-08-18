Синоптики рассказали о пике летней жары

Эти выходные в Центральном регионе станут жаркими: термометры будут штурмовать 30-градусную отметку. В 1954 году в эти дни температура в столице держалась на уровне 31,5 градуса.

"Достойный финал пляжного сезона – яркое солнце, синее небо, никаких осадков и субтропическое тепло, которое бывает в это время года лишь раз в четыре года" – такой конец недели пообещал жителям центрального региона ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Евгений Тишковец, соощает РБК.

Слова синоптика подтвердил и глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уверен, что начиная с пятницы, 18 августа, температура воздуха в столице достигнет 25-32 градусов тепла. По словам эксперта, совершенно не обязательно, что за зноем последует спад температуры. Высока вероятность, что жаркая погода продержится и всю будущую неделю.

Несмотря на это, опасаться возникновения лесных пожаров не стоит. Метеорологи говорят, что почва насыщена влагой, поэтому возгораний не будет. Благодарить за вероятное спокойствие россияне должны недавние обильные осадки.

Не будет пожаров – пойдут грибы. Микологам известно, что после любой резкой смены погоды, будь то смена жары на холод или наоборот, грибница особенно "активизируется". Поэтому любителям тихой охоты в эти выходные самое время взять корзинку и отправиться в лес. Добыча гарантирована.