Синоптики рассказали о пике летней жары
"Достойный финал пляжного сезона – яркое солнце, синее небо, никаких осадков и субтропическое тепло, которое бывает в это время года лишь раз в четыре года" – такой конец недели пообещал жителям центрального региона ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Евгений Тишковец, соощает РБК.
Слова синоптика подтвердил и глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уверен, что начиная с пятницы, 18 августа, температура воздуха в столице достигнет 25-32 градусов тепла. По словам эксперта, совершенно не обязательно, что за зноем последует спад температуры. Высока вероятность, что жаркая погода продержится и всю будущую неделю.
Несмотря на это, опасаться возникновения лесных пожаров не стоит. Метеорологи говорят, что почва насыщена влагой, поэтому возгораний не будет. Благодарить за вероятное спокойствие россияне должны недавние обильные осадки.
Не будет пожаров – пойдут грибы. Микологам известно, что после любой резкой смены погоды, будь то смена жары на холод или наоборот, грибница особенно "активизируется". Поэтому любителям тихой охоты в эти выходные самое время взять корзинку и отправиться в лес. Добыча гарантирована.
Никиту Преснякова выставили "мажорным идиотом"
Актрису надломили жизненные невзгоды
Друзья решились на крайние меры
21 миллион из родственников покойной певицы будут выбивать по решению суда