Каким будет конец лета в Москве

По данным синоптиков, на следующей неделе температура в столичном регионе начнет снижаться. Вскоре погода вернется в рамки климатической нормы.

Специалисты рассказали о том, как закончится непредсказуемое короткое московское лето с ураганами, ливнями и даже заморозками. Текущая неделя станет последней по-настоящему теплой.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, к выходным температура днем составит 23-28 градусов тепла. Это связано со скандинавским антициклоном, который охватил большую часть европейской России, передает RT.

Метеоролог назвал предстоящие выходные "заключительным аккордом" пляжного сезона. Он посоветовал всем желающим выбраться на природу и искупаться. "Температура воды окажется хорошей – примерно +20...+21 градус", – рассказал Тишковец.

Однако уже на следующей неделе пойдет холодный фронт. Затем температура начнет резко понижаться, вернется в рамки нормы и, может, окажется ниже нее. Днем столбики термометров опустятся примерно до +18...+20 градусов.

Согласен с коллегой в прогнозах и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в течение текущей недели температура превысит +25 градусов, а к выходным ожидается даже до плюс 30. При этом показатели будут выше нормы.

Как писали Dni.Ru, в столице будут тщательнее следить за погодой. В Москве как минимум вдвое увеличат количество метеостанций. Как рассказал руководитель Росгидромета Александр Фролов, сейчас в городе 44 метеорологических станции. По его словам, реализация этого плана займет два года.