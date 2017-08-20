Москвичей успокоили скорым концом жары
"Сейчас самый жаркий период лета – "красно лето" во всех смыслах", – цитирует "Интерфакс" директора Гидрометцентра Романа Вильфанда. Так, 19 августа воздух в столице прогрелся до 29-32 градусов, что на 8 градусов превышает температурную норма.
В последний выходной недели – 20 августа – была взята новая температурная вершина – 31-33 градуса выше ноля. "И это действительно жарко", – признал синоптик. Впрочем, жалобам на слишком сильную жару, которые пришли на смену жалобам о холодном лете, осталось звучать не так долго.
Уже 23 августа из столичного региона начнет уходить антициклон и сухой воздух, который пришел в регион из Турции и Ирана. Днем температура воздуха составит уже около 22-24 градусов. Закрепит успех и возможный дождь. "Нужно будет следить за штормовыми предупреждениями, которые мы будем выпускать; есть вероятность сильных гроз", – предупредил глава Гидрометцентра.
Уже в четверг и пятницу – 24 и 25 августа – температура окончательно опустится до нормальных для конца августа значений в 18-20 градусов тепла. Роман Вильфанд предупредил, что пока жара не спадет, необходимо помнить о мерах предосторожности.
"Несмотря на то, что многие любят и хорошо переносят жаркую погоду, все-таки значительная часть населения очень чувствительна к ней", – рассказал метеоролог. Осложнит существование чувствительным к жаре москвичам и тот факт, что в ближайшие дни в воздухе сложатся благоприятные для накопления вредных примесей в атмосфере условия.
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