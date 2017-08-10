Синоптик раскрыл секреты предсказания погоды

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец попросил не винить синоптиков, если прогнозы по каким-то пунктам не совпадают: возможности науки ограничены. Поэтому чем долгосрочнее прогноз – тем его точность ниже.

Метеорологи руководствуются отработанными методиками и моделями, позволяющими просчитать все погодные нюансы. Так возможно четко предсказать осадки с точностью до района, но ожидаются осадки на конкретной улице или нет – спрогнозировать нельзя, пояснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью радио "Комсомольская правда".



"Вот говорят: синоптиков за неверный прогноз надо наказывать. Конечно, можно наказывать. Но как? У хирурга есть протоколы – как он должен действовать, когда к нему больной поступил. Первое действие, второе, третье… У метеорологов то же самое. Существуют методики, модели, которые позволяют просчитать все, выдать прогноз на-гора. Это максимум того, что на нынешний момент наука может себе позволить" – пояснил Тишковец. По его словам, прогнозы на ближайшие трое суток совпадают с действтельностью на 95%, а на неделю вперед – на 87-90%.

Пояснил метеоролог и алгоритм работы погодных сайтов и сервисов. По словам эксперта, точностью такие показания не отличаются по определению.

"У них есть роботы, которые раскодируют информацию, циркулирующую в сети Всемирной метеорологической организации. Они считают примерный прогноз по своим моделям. Образно говоря, если на улице +20, то компьютер не покажет вам -20", – пояснил синоптик.