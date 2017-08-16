В Москве будут тщательнее следить за погодой

В столице увеличат количество метеостанций. Как рассказал руководитель Росгидромета Александр Фролов, сейчас в городе 44 метеорологических станции, передает агентство "Москва".

"Мы планируем увеличить как минимум вдвое количество обычных автоматических станций, новая технология предполагается к использованию для градиентных наблюдений на матчах сотовой связи – это 100-120 градиентных датчиков, которые мы планируем установить", – отметил он, добавив, что реализация этого плана займет два года.