Москве предсказали новый коллапс

В Москве 27 июля ожидаются грозовые дожди с градом и усиление ветра. В связи с непогодой возникнут серьезные заторы на дорогах.

Столичное управление МЧС предупредило о резком ухудшении погоды. В связи с этим возможно повреждение линий электропередачи, повал деревьев, повреждение крыш домов, рекламных конструкций. Кроме того, капризы природы могут привести к новому транспортному коллапсу и поломкам автотранспорта.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что ближайшие один-два часа с сохранением утром 27 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 12–17 метров в секунду", – говорится в экстренном сообщении на сайте столичного управления МЧС. В ведомстве настоятельно рекомендовали жителям столичного региона по возможности не выходить на улицу.

При этом будет по-прежнему жарко. Даже ночью ожидается от 15 до 20 градусов выше нуля, а днем столбики термометров поднимутся до +29.

В случае сильного града москвичам советуют не пытаться укрыться от града под деревьями, а тем, кто находится в помещении, – держаться дальше от окон. Кроме того, сотрудники МЧС порекомендовали не пользоваться электроприборами, поскольку обычно град сопровождается молнией.

В Росгидромете заявили, что в Москве и области установился "настоящий тип летней погоды", который предполагает теплые ночи. По мнению синоптиков, в ближайшее время температура не будет опускаться ниже +20 градусов даже по утрам.