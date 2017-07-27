Москве предсказали новый коллапс
Столичное управление МЧС предупредило о резком ухудшении погоды. В связи с этим возможно повреждение линий электропередачи, повал деревьев, повреждение крыш домов, рекламных конструкций. Кроме того, капризы природы могут привести к новому транспортному коллапсу и поломкам автотранспорта.
"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что ближайшие один-два часа с сохранением утром 27 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 12–17 метров в секунду", – говорится в экстренном сообщении на сайте столичного управления МЧС. В ведомстве настоятельно рекомендовали жителям столичного региона по возможности не выходить на улицу.
При этом будет по-прежнему жарко. Даже ночью ожидается от 15 до 20 градусов выше нуля, а днем столбики термометров поднимутся до +29.
В случае сильного града москвичам советуют не пытаться укрыться от града под деревьями, а тем, кто находится в помещении, – держаться дальше от окон. Кроме того, сотрудники МЧС порекомендовали не пользоваться электроприборами, поскольку обычно град сопровождается молнией.
«Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за ливня в Москвеhttps://t.co/B1rpWMJvIJ pic.twitter.com/5Vs8jgTfJY— #говоритмосква (@govoritmsk) 30 июня 2017 г.
В Росгидромете заявили, что в Москве и области установился "настоящий тип летней погоды", который предполагает теплые ночи. По мнению синоптиков, в ближайшее время температура не будет опускаться ниже +20 градусов даже по утрам.
Что стало причиной события, непонятно
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