Неожиданная опасность холодного лета

Врачи выявили новую опасность непогоды, которая летом захватила столицу. Из-за холодов затянулось цветение ряда растений, что ухудшило самочувствие аллергиков и астматиков.

"В этом году из-за влажного и холодного лета сдвинулись периоды пыления многих растений, из-за чего увеличился период аллергических реакций у пациентов. Еще один негативный фактор – совпадение периодов цветения некоторых растений и наложение разных видов аллергии", – пояснила главный аллерголог Москвы Ирина Сидоренко.

Кроме того, из-за затяжных ливней бронхи начинают реагировать на повышенную влажность как на сильный раздражитель, особенно если организм истощен борьбой с пыльцой. Этим летом чаще всего на ухудшение самочувствия жалуются люди с пыльцевой астмой, пишет газета "Известия".

Считается, что дождь вымывает аллерген из воздуха и прибивает пыльцу к земле. Однако это правило действует, только когда стоит сухая и жаркая погода, а цветение происходит в сжатые сроки.

"Астматики остро реагируют на повышенную влажность, особенно в сезон пыления. А кашель, возникающий при цветении растений, как и бронхоспазм, который многие считают просто затрудненным дыханием, – астматический компонент поллиноза (аллергии на пыление)", – рассказал аллерголог Андрей Миргородский.

Бороться с этими негативными проявлениями можно, продолжая противовоспалительную терапию и избегая контакта с воздухом повышенной влажности. Приносит облегчение и потепление.

Некоторые россияне попытались сбежать от аллергии на юг страны, но и там погода приготовила сюрприз. "В этом году Ялта, Геленджик и Анапа стали для аллергиков настоящим испытанием, а симптомы аллергии проявлялись даже у тех, кто ранее не страдал поллинозом. Затяжной период пыления заставил многих либо запереться дома, либо выехать за пределы пыления. У тех, кто остался в зоне риска, отмечается подавленное состояние, депрессия, панические атаки", – заключил специалист.