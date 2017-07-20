МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий в Москве. В связи с прохождением над городом атмосферного фронта в ночь на 21 июля ожидается дождь, гроза и ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду, передает сайт "Комсомольская правда". При этом согласно Гидрометцентру России в городе будет действовать желтый уровень опасности.