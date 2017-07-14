Российская семья устроила переполох в Турции
Отправившиеся в Турцию россияне перестали выходить на связь месяц назад. Поиски организовал бывший муж Светланы Ухановой, которая увезла их общую дочь. Выяснилось, что семейство задержали при попытке пересечь турецко-сирийскую границу по поддельным документам, а позже отправили в тюрьму для мигрантов.
"Я сейчас здесь и пытаюсь добиться, чтобы мне отдали ребенка, но его не отдают, несмотря на наличие всех документов. Мы уже обращались в России во все органы", – цитирует бывшего супруга Ухановой RT.
По словам родственников россиянки, она приняла ислам и увлеклась радикальными течениями религии. Теперь семью подозревают в намерении присоединиться к действующим в Сирии террористическим группировкам.
В Турции пропала семья из России https://t.co/ySOlZMBeFD pic.twitter.com/EDR6xAE49g— RT на русском (@RT_russian) 13 июля 2017 г.
Информация о задержании проверяется. "Мы обратились к компетентным органам с просьбой подтвердить местонахождение граждан Российской Федерации, а также депортировать их в Россию, а не в третью страну", – цитирует исполняющего обязанности пресс-секретаря дипмиссии Александра Лешукова ТАСС.
Напомним, что это не первый подобный случай. В 2015 году студентка МГУ Варвара Караулова попыталась примкнуть к сирийским террористическим группировкам, но была задержана и депортирована в Россию. После долгого расследования Московский окружной военный суд приговорил девушку четырем с половиной годам заключения в колонии общего режима.
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