Российская семья устроила переполох в Турции

Пропавшая в Турции российская семья задержана на границе при попытке нелегально попасть в Сирию. Жительница Саратовской области Светлана Уханова вместе с двумя детьми и гражданским мужем отправлена в миграционную тюрьму Антакьи.

Отправившиеся в Турцию россияне перестали выходить на связь месяц назад. Поиски организовал бывший муж Светланы Ухановой, которая увезла их общую дочь. Выяснилось, что семейство задержали при попытке пересечь турецко-сирийскую границу по поддельным документам, а позже отправили в тюрьму для мигрантов.

"Я сейчас здесь и пытаюсь добиться, чтобы мне отдали ребенка, но его не отдают, несмотря на наличие всех документов. Мы уже обращались в России во все органы", – цитирует бывшего супруга Ухановой RT.

По словам родственников россиянки, она приняла ислам и увлеклась радикальными течениями религии. Теперь семью подозревают в намерении присоединиться к действующим в Сирии террористическим группировкам.

Информация о задержании проверяется. "Мы обратились к компетентным органам с просьбой подтвердить местонахождение граждан Российской Федерации, а также депортировать их в Россию, а не в третью страну", – цитирует исполняющего обязанности пресс-секретаря дипмиссии Александра Лешукова ТАСС.

Напомним, что это не первый подобный случай. В 2015 году студентка МГУ Варвара Караулова попыталась примкнуть к сирийским террористическим группировкам, но была задержана и депортирована в Россию. После долгого расследования Московский окружной военный суд приговорил девушку четырем с половиной годам заключения в колонии общего режима.