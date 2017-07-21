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Синоптики призвали москвичей терпеть

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей столичного региона перетерпеть 21 июля. По его словам, с 22 числа этого месяца погода уже начнет улучшаться.
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До вечера сегодняшнего дня главное управление МЧС по Москве продлило экстренное предупреждение о грозе с дождем. Порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.

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Жителей и гостей столицы призвали убрать все хозяйственные вещи с балконов, обрезать сухие деревья во дворах и поставить машины в гараж. "Дело в том, что в районе Москвы и центральной части страны находится вторичный циклон. Понятно, что все условия для быстрого облакообразования существуют", – цитирует Вильфанда НСН.

"Нужно перетерпеть сегодняшний день. Возможно, придется находиться под дождем, но не под постоянным и нудным", – поделился синоптик. Он уточнил, что ждать ветра страшной силы не стоит. Вильфанд напомнил о том, как метеорологи прогнозировали в конце мая и в июне скорость ветра 17-22 метра в секунду, а сейчас она составляет не более 15.

Вот такое у нас #лето ����☔️��☃️ #погодавмоскве #град

Публикация от Дни Ру (@dniru)

"Если вдруг появятся какие-то новые условия, то мы выпустим новые предупреждения", – пообещал глава Гидрометцентра. По его словам, уже 22 июля в столицу придет настоящее тепло. А дождь если и будет, то лишь кратковременный. "Самое главное, что со следующей недели температура уже будет приближаться к 25 градусам, а в середине недели превысит эту отметку", – заключил Вильфанд.

Автор: Людмила Фоканова21 июля 2017, 14:46

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