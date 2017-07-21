Синоптики призвали москвичей терпеть

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей столичного региона перетерпеть 21 июля. По его словам, с 22 числа этого месяца погода уже начнет улучшаться.

До вечера сегодняшнего дня главное управление МЧС по Москве продлило экстренное предупреждение о грозе с дождем. Порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.

Жителей и гостей столицы призвали убрать все хозяйственные вещи с балконов, обрезать сухие деревья во дворах и поставить машины в гараж. "Дело в том, что в районе Москвы и центральной части страны находится вторичный циклон. Понятно, что все условия для быстрого облакообразования существуют", – цитирует Вильфанда НСН.

"Нужно перетерпеть сегодняшний день. Возможно, придется находиться под дождем, но не под постоянным и нудным", – поделился синоптик. Он уточнил, что ждать ветра страшной силы не стоит. Вильфанд напомнил о том, как метеорологи прогнозировали в конце мая и в июне скорость ветра 17-22 метра в секунду, а сейчас она составляет не более 15.

На Москву обрушился ливень с градом #град #ливень #погодавмоскве Публикация от Дни Ру (@dniru) Июл 21 2017 в 3:08 PDT

Вот такое у нас #лето ����☔️��☃️ #погодавмоскве #град Публикация от Дни Ру (@dniru) Июл 21 2017 в 3:11 PDT

"Если вдруг появятся какие-то новые условия, то мы выпустим новые предупреждения", – пообещал глава Гидрометцентра. По его словам, уже 22 июля в столицу придет настоящее тепло. А дождь если и будет, то лишь кратковременный. "Самое главное, что со следующей недели температура уже будет приближаться к 25 градусам, а в середине недели превысит эту отметку", – заключил Вильфанд.