На Москву обрушился ливень с градом (видео)

Мощный ливень с градом начался в Москве днем в пятницу, 21 июля. Градины размером с вишню засыпали улицы мегаполиса. Слышен очень сильный гром, видны молнии.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о непогоде. Ведомство рекомендовало горожанам пережидать ненастье в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.

Публикация от Дни Ру (@dniru) Июл 21 2017 в 3:08 PDT