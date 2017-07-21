На Москву обрушился ливень с градом (видео)

Мощный ливень с градом начался в Москве днем в пятницу, 21 июля. Градины размером с вишню засыпали улицы мегаполиса. Слышен очень сильный гром, видны молнии.
Ранее МЧС предупредило жителей столицы о непогоде. Ведомство рекомендовало горожанам пережидать ненастье в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.
В этот уик-энд рекомендуется отказаться от неких полезных привычек или традиций
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