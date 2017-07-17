Изменения в ПДД Погода в Москве Эксклюзив Дом-2 Интервью

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Синоптики назвали самый жаркий период лета

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Синоптики ожидают прихода жаркого лета в Центральную Россию. Сезон осадков, продолжающийся практически с весны, вот-вот сменится знойными днями.
прочитано 2395 раз

В Гидрометцентре заговорили о теплых и сухих днях в Центральной России. Дождевой фронт, по словам синоптиков, уходит на восток.

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Сюжеты Погода в Москве

Последние июльские и первые августовские дни традиционно считаются самым теплым летним периодом. Однако рекордов в этом году ждать не приходится. В центре России термометры покажут максимум +27, что на пару градусов ниже среднегодовых показателей. 

Чуть больше повезло Черноземью, где ожидается +28. На севере нашей страны потеплеет до +31. Архангелогородцы увидят на своих термометрах +32, однако жара будет сопровождаться дождями и грозами.

Воздух в Ленинградской области прогреется до +27. Вечера на этой неделе в Санкт-Петербурге будут дождливыми. 

Жарко и в курортной зоне России. В Крыму – +31...+32, местами осадки. На остальном черноморском побережье – до +28. Синоптики обещают, что будет сухо.

За Уралом – от +27 до +33. Хозяйничавший всю неделю на Дальнем Востоке циклон наконец-то уйдет. По словам метеорологов, на всей восточной территории России уже в понедельник установится сухая и теплая погода.

Автор: Алексей Минин17 июля 2017, 08:57
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Страшная буря обрушилась на Москву

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