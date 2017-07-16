Москвичам пообещали ливни и грозы в конце недели

Хорошая погода, располагающая к долгим прогулкам на свежем воздухе, не сможет порадовать москвичей и гостей столицы и в последний день недели 16 июля, уверены синоптики. Согласно прогнозу специалистов Гидрометцентра России днем в городе ожидается облачная погода с дождями, местами – сильными ливнями. Сохраняется возможность грозы. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Тем не менее, воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. Кроме того, в Москве сохраняется желтый уровень опасности сразу из-за трех факторов – сильного ветра, грозы и ливня.