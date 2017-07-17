На Москву надвигается новая волна холодов

Синоптики сообщили, что в столице снова похолодает. Ночные температуры в течение недели не превысят +11 градусов.

На Москву движутся западные воздушные потоки, из-за этого температура понизится на несколько градусов. По сообщению заместителя руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, летней жары на этой неделе в столице не будет, передает Life.ru.

"Прошедшая неделя получилась наконец-то по-летнему теплой. Среднесуточная температура была от 0,5 до 3,5 градуса выше нормы, воздух шел с юга, поэтому было тепло", – отметил Цыганков.

На текущей неделе давление будет немного расти, и вместе с тем станет прохладнее. Столбики термометров опустятся на 1–1,5 градуса ниже нормы, но будет тепло. По данным Росгидромета, уже в ночь на вторник похолодает до +12...+13, до конца недели ночные температуры продолжат плавно понижаться. К пятнице ожидается до +9 градусов.

Дневная температура тоже будет немного ниже и уже в понедельник, 17 июля, составит +19...+20 градусов. При этом в среднем на неделю прогнозируется от +20 до +23 градусов.

Тем не менее дни будут солнечными, гроз и ураганов не ожидается. "Ветер – западный, 3-8 метров в секунду, в порывах – не более 10 метров в секунду", – отметил синоптик.

Публикация от Актриса сериала БЕДНЫЕ ЛЮДИ (@bogatova_marina_actress) Июл 8 2017 в 1:40 PDT

Как писали Dni.Ru, из-за затяжных ливней жители столицы этим летом стали чаще обращаться в службы психологической поддержки. Горожане жалуются на депрессии. В Научно-исследовательском институте наркологии даже дали москвичам несколько советов, как спастись от хандры. Специалисты рекомендуют жителям мегаполиса проводить больше времени на свежем воздухе и носить яркую одежду.

