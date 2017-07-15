Когда в Москве прекратятся дожди

Москвичи скоро будут наслаждаться солнечными деньками. Как сообщили синоптики, на предстоящей неделе дожди покинут мегаполис.

В субботу, 15 июля, в Москве и по области будет облачность с прояснениями. Во второй половине дня на город обрушатся ливни, местами возможны грозы. За сутки выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков. При этом воздух в мегаполисе прогреется до 24–26 градусов, а по области столбики термометров покажут +27.

Однако с начала новой недели в столице станет прохладнее. Днем в понедельник, 17 июля, температура составит от 18 до 20 градусов тепла. "По-прежнему высока вероятность локальных ливней и гроз", – сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Небольшие дожди возможны и во вторник, 18 июля, однако солнца в городе станет больше. К четвергу в столицу придет антициклон, который должен полностью прекратить осадки. И уже в пятницу, 20 июля, москвичи смогут в полной мере насладиться солнечными лучами.

Публикация от Актриса сериала БЕДНЫЕ ЛЮДИ (@bogatova_marina_actress) Июл 8 2017 в 1:40 PDT

Как писали Dni.Ru, из-за затяжных дождей жители столицы этим летом стали чаще обращаться в службы психологической поддержки. В Научно-исследовательском институте наркологии даже дали москвичам несколько советов, как спастись от хандры этим пасмурным летом. Специалисты рекомендуют жителям города побольше дышать свежим воздухом после дождя и носить яркую одежду.

