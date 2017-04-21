Варвару Караулову отправили по этапу

Бывшую студентку МГУ Варвару Караулову, осужденную за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", этапировали в колонию, где она будет отбывать наказание. Ранее Московский окружной военный суд признал Караулову виновной и приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы.