Варвару Караулову отправили по этапу

Бывшую студентку МГУ Варвару Караулову, осужденную за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", этапировали в колонию, где она будет отбывать наказание. Ранее Московский окружной военный суд признал Караулову виновной и приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы.
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