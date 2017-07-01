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В "Эрмитаже" собрали "Калашников" и запустили дроны

Фото: instagram.com/gerberfest
Удмуртский праздник "Гербер" проходит 1 июля в московском саду "Эрмитаж". Главные девизы мероприятия в этом году – "Сделано в Удмуртии" и "Узнай Удмуртию, не выезжая из Москвы". Возможность познакомиться с национальными обычаями и успехами республики москвичи и гости столицы получили уже в третий раз.
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Программа мероприятия в "Эрмитаже" обширна. Это не только знакомство с национальными обычаями и взгляд на сегодняшний день республики. Гостей праздника ждут показ мод, дегустация блюд национальной кухни, шахматный турнир, выступления творческих коллективов, флешмоб и даже мастер-класс "Удмуртский язык за 30 минут".

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Официально открыл мероприятие врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что "Гербер" – это один из основных праздников Удмуртии, он славит человеческий труд. По словам Бречалова, сложилась хорошая традиция отмечать этот праздник в столице России – и она будет обязательно продолжена. В заключение врио главы региона пригласил москвичей посетить Удмуртию.

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Публикация от БЕСПЛАТНАЯ МОСКВА (@msk_free)

Днем ранее Бречалов пояснил журналистам, что одна из главных задач мероприятия – показать, чем привлекательна и интересна республика для туристов. "Сила народа в его традициях и культуре, которые передаются из поколения в поколение. "Гербер" – это душа удмуртского народа. Национальный праздник почитания труда и любви к земле, который отмечается тысячи лет", – отметил он.

Спросили у ВРИО Главы Удмуртии @brechalov: Как вам наш фестиваль? #gerberfest

Публикация от "Гербер" (@gerberfest)

Праздновать в "Эрмитаже" начали с утра. Сюда приехали знаменитые лыжницы Галина Кулакова и Тамара Тихонова, а также биатлонист Иван Черезов. Они устроили спортивный лекторий – поделились со зрителями секретами своих побед. Спортсменов встречал и.о. постоянного представителя главы республики при президенте России Михаил Хомич.

В шахматном сражении, которое началось немного позже, играют победители турнира в Ижевске. В сеансе одновременной игры им противостоят двукратный чемпион Росии и трехкратный победитель шахматной олимпиады Александр Морозевич и чемпион России, чемпион мира по быстрым шахматам и вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.

На празднике работают 10 тематических площадок – "Попробуй Удмуртию", "Познакомься с Удмуртией", "Послушай Удмуртию", Гордость Удмуртии", "Сделано в Удмуртии", "Открой Удмуртию", Прикоснись к Удмуртии", "Запомни Удмуртию", "Сыграй с Удмуртией", "Привет из Удмуртии".

"Варяжская дружина" из Воткинского района республики представила в "Эрмитаже" фестиваль исторической реконструкции "Русь дружинная". Он проходит ежегодно в июле в Кудрино и собирает тысячи туристов со всей России, бывают и зарубежные гости. Посетители могут познакомиться не только с древним, но и с современным оружием: концерн "Калашников" предоставит возможность испытать себя в сборке-разборке легендарного автомата АК-47. А гвоздем программы станет увлекательная гонка дронов.

Гости Гербера смогут принять участие в национальных играх, танцах и песнях, интерактивных мастер-классах и конкурсах, соревнованиях и лекториях, попробовать блюда традиционной удмуртской кухни. В течение всего дня на двух площадках сада "Эрмитаж" будут выступать творческие коллективы. Среди них театр фольклорной песни и танца "Айкай", победительница международного конкурса "детская новая волна-2017" Арина Петрова, рок-группа "Silent Woo Goor".

Автор: Федор Лопырев1 июля 2017, 14:22

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