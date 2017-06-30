В аэропортах Москвы начались задержки из-за бури

Синоптики предупредили, что со второй половины дня 30 июня на Москву обрушится масштабная буря. Свои изменения в движение транспорта непогода начала вносить уже сейчас. Так, в Домодедово были отменены два рейса, еще 13 – задержаны, передает Life.ru. В Шереметьево задержано девять вылетов.