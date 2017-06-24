В семье Эммануэля и Бриджит Макрон пополнение

Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Суббота 24 июня
Лента новостей
14:26
Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани
13:51
Звезда "Дома-2" оправдалась за нападки на отца "пьяного" мальчика
13:49
Наряды Вайкуле вызвали пересуды
13:30
На востоке Москвы мусоровоз насмерть задавил женщину
12:01
Как выпускники простились со школой
11:40
Ученые пообещали гибель Земли за три дня
11:13
Женщина с годовалой дочкой погибли под колесами поезда в Подмосковье
10:47
Как живет 16-летняя внучка Софии Ротару
10:30
Евгения Моргунова убила смерть сына
10:06
Белохвостикова рассказала о влиятельном покровителе
10:03
Житель Зеленограда поджог квартиру и убил двух женщин
23:42
В московском парке мужчина ранил ножом прохожих
22:00
Как распознать обман известных артистов
21:51
Утяшева о гимнастических упражнениях в постели и оргазме
21:30
Полиция открестилась от анализа крови "пьяного" мальчика
21:24
#Основнойвыпускной стал хитом в Сети
21:22
Максакова назвала отца своих детей большой ошибкой
20:56
В Зеленограде после пожара в многоэтажке найдены два трупа
20:31
Дуров сцепился с Роскомнадзором
20:17
Совет на выходные 24-25 июня
20:06
Захарова посмеялась над пикантной ситуацией с Михалковым
19:48
В Турции дети погибли от удара током в бассейне
19:34
На юго-востоке Москвы на мосту найдено тело мужчины
19:31
Госдума поможет обманутым дольщикам
19:08
Жена криминального авторитета могла спасти "пьяного" мальчика
18:47
Дана Борисова оставила квартиру "наркодилеру"
18:03
Самбурская оправдалась за позорный наряд на ММКФ
17:45
Россия готова к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов
17:34
В московском метро мужчина упал на рельсы
17:20
Обама хотел сбросить бомбу на Россию
17:20
Отец Фриске: Шепелев меня заказал
17:15
Пьяный москвич до смерти забил любовницу
16:58
Закон о курортном сборе доработают ко второму чтению
16:49
Максакову жестоко наказали
16:47
Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства
16:44
В Москве на зебре автобус насмерть сбил женщину
16:37
"Парящий мост" станет украшением парка "Зарядье"
16:30
Хирурги забыли марлю в животе женщины
16:08
Под Калининградом повторилась история Ромео и Джульетты
16:02
Бузова и Орбакайте оторвались на выпускном
15:52
Массажист создал на рабочем месте плантацию конопли
15:35
70-летняя Татьяна Васильева снялась в бикини
15:35
Вымокший до нитки Путин восхитил Запад
15:34
Святым мощам в Москве поклонился миллион верующих
15:28
Батурин свалил вину на Рудковскую
15:22
"ВКонтакте" поздравляет выпускников школ
15:19
Сколько стоит выпускной в Москве
15:06
Учителя убил секс на заднем сиденье автомобиля
14:47
Никита Михалков прилюдно пощупал Орнеллу Мути
14:42
Московская консерватория обретает вторую жизнь
14:40
Депутат-коммунист покинул Госдуму под аплодисменты
14:34
Актриса Светлана Тома выглядит лучше внучки и дочки
14:31
Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь
14:24
На выборах президента "Нашествия" лидирует Константин Кинчев
14:22
Путин сделал необычный звонок Эрдогану
14:20
Маткапиталом разрешат погашать ипотеку
14:15
Как уберечь детей от наркотиков
14:07
У Юлии Волковой нашлась сестра
14:06
Как живет простой российский миллионер
13:55
Володин: КПРФ поторопилась с инициативой о переносе праздников
13:49
Предательница Степанова получала в России огромную зарплату
13:47
В Москве уничтожили раритетный Rolls-Royce голливудской актрисы
13:45
Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
13:41
Наталья Штурм повысила голос из-за Ольгой Бузовой
13:36
"Футбол для дружбы" объединил детей со всего мира
13:23
Путин поздравил выпускников в соцсети "ВКонтакте" (видео)
13:21
Сожители спрятали тела убитых женщин в диван и спали на нем
13:15
Педофил из Хабаровска получал по 20 тысяч за каждого ребенка
13:13
Как прививают отвращение к сексу
13:08
В московском парке "Куркино" поймали педофила-туберкулезника
13:07
Как живет мисс "Самые длинные ноги"
13:02
На Москву надвигается гроза с градом
12:43
Вера Глаголева ввергла в ужас своим видом
12:42
Должница пыталась сбежать в Китай по паспорту близнеца
12:36
59-летняя Елена Кондулайнен: Все мужчины меня хотят
12:30
"Любовница" принца Уильяма бросила работу ради путешествий (видео)
12:22
Сергей Зверев пришел к послу с вызывающим макияжем
12:20
Отец-педофил из Хабаровска изнасиловал детей 729 раз
12:15
У Ходченковой в дешевом платье провалилась грудь
12:07
В московском метро загорелся поезд с пассажирами
12:05
Что надо знать о втором кольце московского метро
11:57
Назван самый ненадежный автомобиль
11:55
Турция показала туристические возможности москвичам
11:48
Устроивший дерзкие гонки по Москве оказался актером "Ералаша"
11:34
Мария Захарова отказалась встать в один ряд с Собчак
11:33
Шпион признался в организации убийства принцессы Дианы
11:21
Признание Димы Билана о взятках на шоу "Голос"
11:18
Главные события Москвы с 23 по 29 июня
11:15
Секс после 50 улучшает память
11:06
Самые позорные наряды церемонии открытия ММКФ
11:04
Голубкина поставила ультиматум Ливанову перед свадьбой
10:46
Зачем у россиян отбирают новогодние каникулы
10:38
Скандал из-за задержки рейса в Домодедово попал на видео
10:32
Мусор с полигона Кучино развезут по Подмосковью
10:25
Подростки потеряли интерес к сексу
10:17
Друг назвал Дану Борисову подлой
10:17
NASA опубликовало загадочные марсианские снимки (видео)
10:16
На шахте в Коми произошло обрушение
10:11
Роскомнадзор поставил ультиматум Telegram
09:47
Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь
Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
Друг назвал Дану Борисову подлой
Отец Фриске: Шепелев меня заказал
Жена криминального авторитета могла спасти "пьяного" мальчика
Общество

В семье Эммануэля и Бриджит Макрон пополнение

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: Thierry Chesnot/Getty Images
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит решились на ответственный шаг. Супруги заводят собаку.
прочитано 929 раз

Новый житель в Елисейском дворце появится со дня на день. Пока не известно какой породы будет питомец четы Макрон, пишет Тheqtimes.

ПО ТЕМЕ

Пожилая жена Макрона в мини-юбке оседлала велосипед

Сексуальный стиль пожилой жены президента Франции

Макрона выставили перед Путиным щенком

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон президент Франции

По некоторым данным, Макрон намерен взять щенка из питомника. Сейчас у первой леди Франции есть собака – аргентинский дог. Он останется на попечении дочери Бриджит.

Заведя пса Эммануэль Макрон продолжит традицию президентов Франции, которая берет свое начало с 70-х годов. В разные годы в Елисейском дворце жили несколько черных лабрадоров, владельцем одного из них был Франсуа Олланд, среди оригинальных пород выделяется мальтийская болонка Жака Ширака.

enter; width:100%;">

Публикация от @antibrigittemacron

Как писали Dni.Ru, Эммануэль Макрон женат на своей школьной учительнице, которая старше его на 24 года. Пара воспитывает троих детей от первого брака Брижит Тронье (у которых уже есть семь собственных детей) и, видимо, такой расклад вполне устраивает Макрона. Его необычная семейная жизнь стала объектом злых шуток со стороны недобрых журналистов, но тут уже ничего не поделаешь – любви все возрасты покорны.


Автор: Алёна Нестерова24 июня 2017, 11:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Модница Брижит Макрон очаровала Францию

567

комментарии

Политика

Вымокший до нитки Путин восхитил Запад
Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства
Обама хотел сбросить бомбу на Россию
Тимошенко исподтишка нанесла удар Порошенко

Шоу-бизнес

Трагичная судьба сестры Наташи Королевой
Ужасающие кадры лечения особенной дочери Данко
Лолита ради сумки закрутила с богатым французом
Как живет 16-летняя внучка Софии Ротару

Проишествия

Сожители спрятали тела убитых женщин в диван и спали на нем
В московском метро загорелся поезд с пассажирами
Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы
Учителя убил секс на заднем сиденье автомобиля

Lifestyle

Как распознать обман известных артистов
Михалков забрал себе песни Захаровой
Лучшие современные фильмы о войне
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
Шоу-бизнес

Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери

Петиция с требованием отобрать у оскандалившегося актера ребенка набирает популярность
Регионы

Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь

Специалисты провели очередную медицинскую экспертизу

Политика

Вымокший до нитки Путин восхитил Запад

В День памяти и скорби он отказался от зонта
Шоу-бизнес

Максакова назвала отца своих детей большой ошибкой

Певица, сбежавшая на Украину, шокировала рассказом о своих детях

Гороскоп

Совет на выходные 24-25 июня
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона

Фоторепортажи

Как живет мисс "Самые длинные ноги"
Сергей Зверев пришел к послу с вызывающим макияжем
Редникова выставила приплюснутую грудь
Звезды удивили платьями на красной дорожке ММКФ

Спорт

Предательница Степанова получала в России огромную зарплату
Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"

Регионы

Полиция открестилась от анализа крови "пьяного" мальчика
Хирурги забыли марлю в животе женщины
Под Калининградом повторилась история Ромео и Джульетты
Педофил из Хабаровска получал по 20 тысяч за каждого ребенка
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru