В семье Эммануэля и Бриджит Макрон пополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит решились на ответственный шаг. Супруги заводят собаку.

Новый житель в Елисейском дворце появится со дня на день. Пока не известно какой породы будет питомец четы Макрон, пишет Тheqtimes.

По некоторым данным, Макрон намерен взять щенка из питомника. Сейчас у первой леди Франции есть собака – аргентинский дог. Он останется на попечении дочери Бриджит.

Заведя пса Эммануэль Макрон продолжит традицию президентов Франции, которая берет свое начало с 70-х годов. В разные годы в Елисейском дворце жили несколько черных лабрадоров, владельцем одного из них был Франсуа Олланд, среди оригинальных пород выделяется мальтийская болонка Жака Ширака.

enter; width:100%;"> Публикация от @antibrigittemacron Июн 19 2017 в 8:37 PDT

Как писали Dni.Ru, Эммануэль Макрон женат на своей школьной учительнице, которая старше его на 24 года. Пара воспитывает троих детей от первого брака Брижит Тронье (у которых уже есть семь собственных детей) и, видимо, такой расклад вполне устраивает Макрона. Его необычная семейная жизнь стала объектом злых шуток со стороны недобрых журналистов, но тут уже ничего не поделаешь – любви все возрасты покорны.



