Юные россияне получили паспорта из рук Путина

Российский лидер в День России лично вручил паспорта школьникам, добившимся успехов в различных сферах: спорте, искусстве, науке или проявившим себя в экстренной ситуации. Всего документы из рук Владимира Путина получили десять человек.

Открывая торжественную церемонию, Владимир Путин обратил внимание на успехи тех, кто приехал в этот день в Кремль. "Вы к 14 годам уже многого сумели добиться, многое сумели сделать, – отметил глава государства. – И некоторые из вас, я думаю, сейчас тоже об этом здесь будет сказано, проявили даже лучшие человеческие качества – смелость, можно сказать, даже самопожертвование, имею в виду тех из вас, кто не побоялся протянуть руку в очень сложной ситуации другому человеку, фактически спас жизнь".

Среди тех, кого 12 июня пригласили в Кремль, жительница Дагестана Аида Садыкова и Наталья Дресвянникова из Кировской области. Персональное приглашение на торжественное вручение паспортов они получили после того, как каждая из них спасла из воды тонущего ребенка.

А Руслан Черкаев из Адыгеи удостоился чести получить главный документ гражданина России из рук Владимира Путина, так как является поистине вундеркиндом. В 14 лет он уже стал победителем Международного конкурса по математике и информатике и открытых соревнований чемпионата JuniorSkills в номинации "Робототехника".

Заметных успехов в информатике добился и житель столицы Гордей Сирачев. Он, как отмечает "Интерфакс", уже является победителем Всероссийской олимпиаде по информатике, а также Международной конференции "Гагаринские чтения".

Кроме того, молодой человек в 2012 году стал призером Окружного фестиваля детского современного искусства и победил на Международном художественном конкурсе "Дела Великого Петра. Россия парусами крылата". Позднее школьник еще стал лауреатом Международного конкурса детского рисунка "Диалог" – "Россия Романовых".

Приехал в Кремль и Дмитрий Захаров с Сахалина. В свои годы он уже является лауреатом Всероссийской олимпиады по сольфеджио и Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе. Школьник хорошо известен любителям музыки, он не один раз становился участником престижных конкурсов.

Благодаря спортивным успехам, приглашение торжественную церемонию получила жительница Башкирии Анастасия Бочкарева. Она стала победителем Всероссийских соревнований по спортивным танцам, конкурса по пропаганде здорового образа жизни и муниципального фестиваля "ГТО шагает по планете".

Также за высокие спортивные показатели чести получить паспорт из рук Владимира Путина удостоен Богдан Постников из Татарстана. Он является победителем чемпионата России по водному поло среди юношей и серебряным призером открытого первенства по водному поло в Санкт-Петербурге.

Полина Могилина из Астраханской области известна как призер всероссийских соревнований по художественной гимнастике. А Владислав Мартынов из Воронежской области является победителем и призером всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою.

Российский лидер также вручил паспорт Софье Морозовой из Чувашии, которая заслужила это право, став победителем Всероссийского конкурса "Мы – граждане России!" и завоевав серебро на кубке мира Международной танцевальной олимпиады. Кроме того она регулярно становится призером предметных олимпиад по русскому языку, математике, физике и литературе.

Напомним, всероссийская акция "Мы – граждане России!" по торжественному вручению паспортов организована "Российским движением школьников" и "Российским союзом молодежи". Аналогичные мероприятия проходят 12 июня во многих регионах страны.