В центре Москвы русичи сошлись в схватке с ордой
Кроме россиян, в Москву приехали гости из Италии,
Великобритании, Швеции, Болгарии, Румынии, Словении, Эстонии и Чехии. Также
своих представителей прислали реконструкторские клубы Франции, Испании, Польши,
Сербии, США, Греции, Румынии, Латвии, Ирландии.
Одним из главных мест событий стал "Плац", расположившийся на Тверской, напротив Камергерского переулка. Здесь прошло торжественное шествие русских войск в честь взятия столицы Франции.
"Времена и эпохи". Полевой лагерь в столице pic.twitter.com/MTbCv8Da7C— Вежливые люди (@vezhlivo) 12 июня 2017 г.
Также в центре Москвы состоялся "Стрелецкий смотр" и смотр русских войск в канун Первой Мировой войны. Солдаты продемонстрировали владение приемами строевой подготовки и боевые навыки. Посетители стали свидетелями показательных выступлений и тренировку в соответствии с армейским уставом 1908 года.
На площадке "Великая Отечественная война", расположившейся в районе первого дома по Тверской, были показаны события первых часов после нападения гитлеровских войск на СССР.
В Москве проходит фестиваль реконструкторов «Времена и эпохи. Собрание»#фестиваль #история— Пятый канал Новости (@5tv) 12 июня 2017 г.
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В рамках реконструкции "Средневековая Русь и соседи" москвичам и гостям города были показаны сражения русских воинов против степняков. В поединке сошлись около полусотни участников фестиваля.
А поединки на шпагах по правилам дуэльного кодекса XVIII века были продемонстрированы тем, кто пришел посмотреть реконструкции из серии "Эпоха Петра I". А посетители площадки "Древняя Русь" стали свидетелями схваток русичей с викингами, где прошло настоящее фехтовальное шоу.
Как напоминает ТАСС, фестиваль "Времена и эпохи" в этом году проходил сразу на 30 столичных площадках. Для участия в масштабных реконструкциях в Москву приехали более тысячи иностранных гостей.
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